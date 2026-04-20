Verstärkungen für Hockey-Nati +++ Moser verliert mit Tampa zum Playoff-Auftakt

Für die zweite Vorbereitungswoche der Eishockey-Nationalmannschaft stossen insgesamt sechs neue Spieler zum Team. Coach Jan Cadieux bot Torhüter Stéphane Charlin sowie die Verteidiger Tim Berni, Giancarlo Chanton und Simon Le Coultre von Genève-Servette auf. Ergänzt wird die Auswahl durch die beiden Stürmer Sven Andrighetto und Nicolas Bächler von den ZSC Lions, wie dem Communiqué von Swiss Ice Hockey zu entnehmen ist.
Andrighetto, der sich während der Playoffs verletzt hat, steigt vorerst nur reduziert ins Training ein und setzt seinen individuellen Aufbau fort. Für die anstehenden Testspiele gegen Ungarn ist kein Einsatz vorgesehen. Weitere Verstärkungen werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Im Gegenzug reduzierte der Staff das bisherige Aufgebot: Torhüter Ludovic Waeber sowie die Verteidiger Rodwin Dionicio und Dario Wüthrich scheiden aus dem Kader aus. (nih/sda)
Andrighetto, der sich während der Playoffs verletzt hat, steigt vorerst nur reduziert ins Training ein und setzt seinen individuellen Aufbau fort. Für die anstehenden Testspiele gegen Ungarn ist kein Einsatz vorgesehen. Weitere Verstärkungen werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Im Gegenzug reduzierte der Staff das bisherige Aufgebot: Torhüter Ludovic Waeber sowie die Verteidiger Rodwin Dionicio und Dario Wüthrich scheiden aus dem Kader aus. (nih/sda)