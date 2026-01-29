Yannis Voisard sorgt in Saudi-Arabien für den ersten Schweizer Sieg dieser Radsaison. Der 27-jährige Romand vom Schweizer Team Tudor gewinnt die 3. Etappe der AlUla Tour, einer Rundfahrt der zweithöchsten Kategorie.
Voisard setzte sich bei der Bergankunft hinauf zum Bir Jaydah Mountain Wirkah nach 142 km vor dem Portugiesen Afonso Eulalio und dem Kolumbianer Sergio Higuita durch, die zeitgleich gewertet wurden. Mit seinem zweiten Profisieg nach der Premiere 2023 an der Ungarn-Rundfahrt übernahm Voisard zugleich das grüne Trikot des Gesamtführenden der fünftägigen Rundfahrt. Sein Vorsprung auf Eulalio und Higuita beträgt vier respektive sechs Sekunden. (sda)
Voisard setzte sich bei der Bergankunft hinauf zum Bir Jaydah Mountain Wirkah nach 142 km vor dem Portugiesen Afonso Eulalio und dem Kolumbianer Sergio Higuita durch, die zeitgleich gewertet wurden. Mit seinem zweiten Profisieg nach der Premiere 2023 an der Ungarn-Rundfahrt übernahm Voisard zugleich das grüne Trikot des Gesamtführenden der fünftägigen Rundfahrt. Sein Vorsprung auf Eulalio und Higuita beträgt vier respektive sechs Sekunden. (sda)