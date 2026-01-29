bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

HSV: Jean-Luc Dompé wurde nach einer Alkoholfahrt suspendiert

Hamburg&#039;s Jean-Luc Dompe celebrates after scoring his side&#039;s opening goal during the German Bundesliga soccer match between Cologne and Hamburger SV, in Cologne, Germany, Sunday, Nov. 2, 202 ...
Jean-Luc Dompé wurde vom HSV suspendiert.Bild: keystone

Polizei stoppt HSV-Stürmer mit 1,4 Promille und dieser fährt mit dem E-Scooter nach Hause

Am Sonntagmorgen endet eine Autofahrt für den HSV-Spieler Jean-Luc Dompé abrupt. Die Polizei misst einen Wert, der Konsequenzen hat. Es ist nicht sein erster Fehltritt.
29.01.2026, 13:5229.01.2026, 13:52
Ein Artikel von
t-online

Der Hamburger SV hat offenbar ein Problem mit Jean-Luc Dompé. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hat die Polizei den 30-jährigen Franzosen am Sonntagmorgen aus dem Verkehr gezogen – mit 1,4 Promille sass er hinter dem Steuer seines Audis.

Die Beamten stoppten den Wagen des Profifussballers um 7 Uhr morgens auf der Kaiser-Wilhelm-Strasse, mitten in der Hamburger City. Der Alkoholtest fiel eindeutig aus: 1,4 Promille. Laut «Bild» brachten die Polizisten Dompé daraufhin zur Wache in der Caffamacherreihe, wo sie ihm die Fahrerlaubnis abnahmen.

Doch damit noch nicht genug: Für den Nachhauseweg benutzte Dompé gemäss der «Bild» einen E-Scooter. Allerdings sahen dies die Polizisten und zeigten ihn gleich noch ein zweites Mal an. Bei einem E-Scooter gilt die gleiche Promillengrenze wie beim Auto. «Zu beiden Fällen laufen jetzt strafrechtliche Ermittlungen», bestätigt die Polizei.

2023 leistete sich Dompé eine Fahrerflucht

Die Situation ist für den HSV besonders brisant, weil sich Dompé bereits vor knapp zwei Jahren etwas Ähnliches geleistet hatte. Im Februar 2023 verursachte er zusammen mit Mannschaftskollege William Mikelbrencis einen Unfall und flüchtete anschliessend vom Unfallort. Die Strafe: 45'000 Euro.

Sportlich zählt der Franzose in dieser Bundesliga-Saison zu den wichtigsten Spielern der Hamburger. 14 Mal stand er auf dem Platz, traf zweimal. Allerdings macht ihm seit Tagen die Achillessehne zu schaffen, besonders seit dem torlosen Derby gegen St. Pauli am Freitag. Am Mittwoch trainierte er wieder mit dem Team. Einem Einsatz am Samstag gegen Bayern München dürfte sportlich gesehen nichts entgegenstehen. (riz/tonline)

Nach Skandalen bei Afrika-Cup-Final: So werden Marokko und Senegal bestraft
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle FCB-Trainer seit Christian Gross
1 / 20
Alle FCB-Trainer seit Christian Gross
Christian Gross (SUI): Juli 1999 bis Juni 2009.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lutz Pfannenstiel im Interview über Fussball und das Klima
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sabalenka steht erneut im Australian-Open-Final und trifft auf Rybakina
Im Frauen-Final des Australian Open kommt es zu einer Neuauflage. In Melbourne spielen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus und die Kasachin Jelena Rybakina, die Nummer 5 im Ranking, zum zweiten Mal um die Trophäe.
Sabalenka tat den zweitletzten Schritt zu einem weiteren Grosserfolg mit einem 6:2, 6:3 gegen die Ukrainerin Jelina Switolina, die in den Runden zuvor wie die anderen drei Halbfinalistinnen ohne Satzverlust geblieben war - und sich auch gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt hatte. Die Nummer 12 der Weltrangliste bezwang vor ihrem ersten Halbfinal im ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres unter anderen die Amerikanerin Coco Gauff, die Nummer 3 der Welt, und die Russin Mirra Andrejewa, die Nummer 7.
Zur Story