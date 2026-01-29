Jean-Luc Dompé wurde vom HSV suspendiert. Bild: keystone

Polizei stoppt HSV-Stürmer mit 1,4 Promille und dieser fährt mit dem E-Scooter nach Hause

Am Sonntagmorgen endet eine Autofahrt für den HSV-Spieler Jean-Luc Dompé abrupt. Die Polizei misst einen Wert, der Konsequenzen hat. Es ist nicht sein erster Fehltritt.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Der Hamburger SV hat offenbar ein Problem mit Jean-Luc Dompé. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hat die Polizei den 30-jährigen Franzosen am Sonntagmorgen aus dem Verkehr gezogen – mit 1,4 Promille sass er hinter dem Steuer seines Audis.

Die Beamten stoppten den Wagen des Profifussballers um 7 Uhr morgens auf der Kaiser-Wilhelm-Strasse, mitten in der Hamburger City. Der Alkoholtest fiel eindeutig aus: 1,4 Promille. Laut «Bild» brachten die Polizisten Dompé daraufhin zur Wache in der Caffamacherreihe, wo sie ihm die Fahrerlaubnis abnahmen.

Doch damit noch nicht genug: Für den Nachhauseweg benutzte Dompé gemäss der «Bild» einen E-Scooter. Allerdings sahen dies die Polizisten und zeigten ihn gleich noch ein zweites Mal an. Bei einem E-Scooter gilt die gleiche Promillengrenze wie beim Auto. «Zu beiden Fällen laufen jetzt strafrechtliche Ermittlungen», bestätigt die Polizei.

2023 leistete sich Dompé eine Fahrerflucht

Die Situation ist für den HSV besonders brisant, weil sich Dompé bereits vor knapp zwei Jahren etwas Ähnliches geleistet hatte. Im Februar 2023 verursachte er zusammen mit Mannschaftskollege William Mikelbrencis einen Unfall und flüchtete anschliessend vom Unfallort. Die Strafe: 45'000 Euro.

Sportlich zählt der Franzose in dieser Bundesliga-Saison zu den wichtigsten Spielern der Hamburger. 14 Mal stand er auf dem Platz, traf zweimal. Allerdings macht ihm seit Tagen die Achillessehne zu schaffen, besonders seit dem torlosen Derby gegen St. Pauli am Freitag. Am Mittwoch trainierte er wieder mit dem Team. Einem Einsatz am Samstag gegen Bayern München dürfte sportlich gesehen nichts entgegenstehen. (riz/tonline)