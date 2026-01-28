bedeckt
Picdump 172 – Der Tag, den dem die Memes stillstanden

28.01.2026, 04:2328.01.2026, 04:23
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ich hä scho fast gmeint äs wärde gar nime Mittwoch, aber wohl dü. Wiär häis doch nu hiä här gschafft. Jez hoffu wer, dass der Fritag mindestens genau so schnäll chunt.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
21.01.2026 06:23
🐁
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Jackie Brown
Leser-Kommentar von Jackie Brown
21.01.2026 07:59
Bitzeli Schmudel- Dump🤣
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
21.01.2026 08:10
...wer kennt'd nicht...
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
An_Nic
Leser-Kommentar von An_Nic
21.01.2026 06:53
Eintritt nur mit Seepferdchenausweis…
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
21.01.2026 07:26
Funktioniert so wirklich nur in Englisch.
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
21.01.2026 07:16
Gute Besserung
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
21.01.2026 07:31
Stimmt schon 🤣
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
21.01.2026 08:28
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
21.01.2026 08:11
...die wollen nicht schon wieder Schuld sein.
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
21.01.2026 06:58
Was für eine idiotische Tätowierung
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
21.01.2026 08:09
Oder die Symptome verflüchtigen sich mit der Zeit….
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
21.01.2026 07:20
😑
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
21.01.2026 07:32
Sehr treffend 🤣
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
21.01.2026 06:39
Kürzlich, im Park . . .
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
21.01.2026 07:29
☹️🤣
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Freibeuter
Leser-Kommentar von Freibeuter
21.01.2026 07:15
.
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Melony
Leser-Kommentar von Melony
21.01.2026 07:07
🤷🏽‍♀️
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
21.01.2026 06:22
🧂
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
21.01.2026 08:39
Nachtrag zu einer Diskussion gestern und auch für alle die nicht wissen warum sie geblitzt werden
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
21.01.2026 08:01
Dialog...Dialog ist wichtig...
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
21.01.2026 07:22
Willkommen bei den Anonymen Schönheitsoperierten. Schön, heute hier so viele neue Gesichter zu sehen!
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
An_Nic
Leser-Kommentar von An_Nic
21.01.2026 06:50
Gesehen bei Elke Heidenreich…
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
21.01.2026 07:35
Klassiker
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild
Retter vom Genitiv
Leser-Kommentar von Retter vom Genitiv
21.01.2026 07:11
🧐
Zu: Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: INTERNET

Eltern können darüber nur ein wenig lachen.

Bild
Bild: imgur

Idee für eine Piñata, wenn du nur ein kleines Budget hast.

Du rockst!

Bild
Bild: imgur

Ich wie nach den Weihnachtsferien mit meinem neuen Outfit zur Schule gehe.

Ich mag solche Verbildlichungen.

Bild
Bild: imgur

wENN DIE FESTSTELLTASTE AKTIVIERT IST UND DU DIE UMSCHALTTASTE BEIM ERSTEN BUCHSTABEN GEDRÜCKT HÄLTST.

Ich will gar nicht wissen, was die Wale so alles erzählen.

Bild
Bild: instagram

Meine Babys! Jemand hat meine Babys gegessen.
Ich habe sie gegessen und werde sie nächstes Jahr wieder essen.
Entspannende Vogelgeräusche.

Und du?

Bild
Bild: imgur

Wie oft hast du heute schon daran gedacht, deinen Job zu kündigen?
Ich:

Es ist so suss, dass es nicht Blackdump ist.

imgur
bild: imgur

Es ist verdammt noch mal unmöglich, dass Oswald einen sauberen Kopfschuss landen konnte …

Dieses Gefühl … eww!

Bild
Bild: imgur

Wenn du Socken trägst und in etwas Nasses trittst.

Solche Gedanken machen mir Angst.

Bild
Bild: imgur

Stört es noch jemanden, dass die Wäsche nie wirklich fertig ist? Man kann zwar das meiste erledigen, aber dann sind da noch die Kleidungsstücke, die man gerade trägt. Oder ist das nur meine Zwangsstörung?

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Bild
Bild: imgur

Auf Freaks zeigen.
Leute, die zu Hause Jeans tragen.

Auch dem ist nichts hinzuzufügen.

Bild
Bild: imgur

Der absolute GOAT aller Insekten. Hat nie jemandem wehgetan. Hat nie jemanden erschreckt. Sticht nicht. Beisst nicht. Bist du traurig? Ich bin für dich da. Fühlst du dich einsam? Ich bin für dich da. Brauchst du einen Freund? Du weisst schon! Hat nie etwas getan, ausser sich das Recht auf deine unsterbliche Liebe und höchsten Respekt verdient zu haben.

Wir alle kennen diese eine Person.

Bild
bild: imgur

Wenn ich jemandem sage, dass ich unterwegs bin.

Vielleicht ist genau das der richtige Ausgleich.

Bild
Bild: IMGUR

Norwegische Black-Metal-Bands schreiben über Hass, Hölle und Tod, obwohl ihr Zuhause so aussieht.

Am Anfang sehen doch alle gleich aus.

Bild
Bild: imgur

Neue Mütter sagen: Möchtest du mein neues Baby halten? Es ist so süss!
Das Baby:

Also ich kann den Fehler nicht finden.

Bild
Bild: imgur

Lehrpersonen.

Könnte mir wirklich auch nie passieren.

Bild
Bild: imgur

Wenn jemand sagt, dass er vergessen hat zu essen, glaube ich ihm nicht, weil mir das in meinem ganzen Leben noch nie passiert ist.

Ich erkenne die Vorteile, aber auch die Nachteile.

Bild
Bild: imgur

Wie man Meetings produktiver und kürzer gestaltet

Verständliche Reaktion.

Bild
Bild: imgur

Raus aus dem Auto, das ist ein Überfall!
Gott sei Dank, ich dachte es seien die Leute von ICE.

So tragisch wie wahr.

Bild
bild: imgur

Die Handysucht ist so schlimm geworden, dass man das Anschauen eines Films als produktiv empfindet.

Badumtss.

Bild
Bild: imgur

Mein Grossvater erzählte mir, dass er die Titanic gesehen habe und dass er von Anfang an alle Leute gewarnt habe, dass das Schiff sinken würde, aber niemand hörte auf ihn. Er war ein mutiger Mann. Er gab nicht auf. Er warnte sie immer wieder bei mehreren Gelegenheiten … bis sie ihn aus dem Kino warfen.

Der vielleicht einzige Grund, diesen Stuhl zu kaufen.

Bild
Bild: imgur

So würde Patrick Star in Balenciaga aussehen.

Das ist einfach nur krank.

Bild
Bild: imgur

Niemand:
Absolute Psychopathen:

Ohne Witz, bei mir ist es genau so.

Bild
Bild: imgur

Der Typ aus dem Tutorial: Und zum Schluss gibst du einfach Salz dazu und «voilà».
Ich:

Das kennen wir alle.

Bild
bild: imgur

Ich werfe die Schachtel, in der das Essen verpackt ist, in den Müll.
Ich gehe zum Mülleimer, weil ich vergessen habe, wie lange laut Verpackung das Essen gekocht werden muss.

Ach, nächstes Jahr dann …

Bild
Bild: imgur

Ich: Ich werde mich gesünder ernähren.
Auch ich:

Ja!

Bild
Bild: imgur

Introvertierte, wie sie Nachrichten über die Benachrichtigungsleiste lesen und so tun, als wären sie nicht online.

Das ist wahre Hingabe.

Bild
Bild: imgur

Einige Sportstars trainieren sechs Monate lang ohne Unterbrechung. Einige verzichten monatelang auf Sex. Aber das Offaly-Team von 1982 hat seine Hingabe auf eine ganz neue Ebene gebracht.
Am Morgen des All-Ireland-Finales 1982 fragte ein Journalist den Trainer von Offaly, Eugene McGee, wie sehr Offaly gewinnen wolle. Er antwortete: «In dieser Umkleidekabine sitzen Männer, die seit Mittwochabend kein Bier mehr getrunken haben.»

Falls ihr euch das schon mal gefragt habt.

Bild
Bild: imgur

Warum teilst du nur Memes und postest nie ein Bild von dir selbst?
Ich:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 N. CHR. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen, wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 75
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

