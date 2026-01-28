Picdump

Ich hä scho fast gmeint äs wärde gar nime Mittwoch, aber wohl dü. Wiär häis doch nu hiä här gschafft. Jez hoffu wer, dass der Fritag mindestens genau so schnäll chunt.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: INTERNET

Eltern können darüber nur ein wenig lachen.

Idee für eine Piñata, wenn du nur ein kleines Budget hast.

Du rockst!

Ich wie nach den Weihnachtsferien mit meinem neuen Outfit zur Schule gehe.

Ich mag solche Verbildlichungen.

wENN DIE FESTSTELLTASTE AKTIVIERT IST UND DU DIE UMSCHALTTASTE BEIM ERSTEN BUCHSTABEN GEDRÜCKT HÄLTST.

Ich will gar nicht wissen, was die Wale so alles erzählen.

Meine Babys! Jemand hat meine Babys gegessen.

Ich habe sie gegessen und werde sie nächstes Jahr wieder essen.

Entspannende Vogelgeräusche.

Und du?

Wie oft hast du heute schon daran gedacht, deinen Job zu kündigen?

Ich:



Es ist so suss, dass es nicht Blackdump ist.

Es ist verdammt noch mal unmöglich, dass Oswald einen sauberen Kopfschuss landen konnte …

Dieses Gefühl … eww!

Wenn du Socken trägst und in etwas Nasses trittst.

Solche Gedanken machen mir Angst.

Stört es noch jemanden, dass die Wäsche nie wirklich fertig ist? Man kann zwar das meiste erledigen, aber dann sind da noch die Kleidungsstücke, die man gerade trägt. Oder ist das nur meine Zwangsstörung?

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Auf Freaks zeigen.

Leute, die zu Hause Jeans tragen.

Auch dem ist nichts hinzuzufügen.

Der absolute GOAT aller Insekten. Hat nie jemandem wehgetan. Hat nie jemanden erschreckt. Sticht nicht. Beisst nicht. Bist du traurig? Ich bin für dich da. Fühlst du dich einsam? Ich bin für dich da. Brauchst du einen Freund? Du weisst schon! Hat nie etwas getan, ausser sich das Recht auf deine unsterbliche Liebe und höchsten Respekt verdient zu haben.

Wir alle kennen diese eine Person.

Wenn ich jemandem sage, dass ich unterwegs bin.

Vielleicht ist genau das der richtige Ausgleich.

Norwegische Black-Metal-Bands schreiben über Hass, Hölle und Tod, obwohl ihr Zuhause so aussieht.

Am Anfang sehen doch alle gleich aus.

Neue Mütter sagen: Möchtest du mein neues Baby halten? Es ist so süss!

Das Baby:

Also ich kann den Fehler nicht finden.

Lehrpersonen.

Könnte mir wirklich auch nie passieren.

Wenn jemand sagt, dass er vergessen hat zu essen, glaube ich ihm nicht, weil mir das in meinem ganzen Leben noch nie passiert ist.

Ich erkenne die Vorteile, aber auch die Nachteile.

Wie man Meetings produktiver und kürzer gestaltet

Verständliche Reaktion.

Raus aus dem Auto, das ist ein Überfall!

Gott sei Dank, ich dachte es seien die Leute von ICE.



So tragisch wie wahr.

Die Handysucht ist so schlimm geworden, dass man das Anschauen eines Films als produktiv empfindet.

Badumtss.

Mein Grossvater erzählte mir, dass er die Titanic gesehen habe und dass er von Anfang an alle Leute gewarnt habe, dass das Schiff sinken würde, aber niemand hörte auf ihn. Er war ein mutiger Mann. Er gab nicht auf. Er warnte sie immer wieder bei mehreren Gelegenheiten … bis sie ihn aus dem Kino warfen.

Der vielleicht einzige Grund, diesen Stuhl zu kaufen.

So würde Patrick Star in Balenciaga aussehen.

Das ist einfach nur krank.

Niemand:

Absolute Psychopathen:

Ohne Witz, bei mir ist es genau so.

Der Typ aus dem Tutorial: Und zum Schluss gibst du einfach Salz dazu und «voilà».

Ich:

Das kennen wir alle.

Ich werfe die Schachtel, in der das Essen verpackt ist, in den Müll.

Ich gehe zum Mülleimer, weil ich vergessen habe, wie lange laut Verpackung das Essen gekocht werden muss.

Ach, nächstes Jahr dann …

Ich: Ich werde mich gesünder ernähren.

Auch ich:

Ja!

Introvertierte, wie sie Nachrichten über die Benachrichtigungsleiste lesen und so tun, als wären sie nicht online.

Das ist wahre Hingabe.

Einige Sportstars trainieren sechs Monate lang ohne Unterbrechung. Einige verzichten monatelang auf Sex. Aber das Offaly-Team von 1982 hat seine Hingabe auf eine ganz neue Ebene gebracht.

Am Morgen des All-Ireland-Finales 1982 fragte ein Journalist den Trainer von Offaly, Eugene McGee, wie sehr Offaly gewinnen wolle. Er antwortete: «In dieser Umkleidekabine sitzen Männer, die seit Mittwochabend kein Bier mehr getrunken haben.»

Falls ihr euch das schon mal gefragt habt.

Warum teilst du nur Memes und postest nie ein Bild von dir selbst?

Ich:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 N. CHR. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen, wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

