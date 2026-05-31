Norwegens Trainer Petter Thoresen lieferte sich gleich mehrere Wortgefechte mit Jan Cadieux. Bild: keystone

Norwegens Trainer stichelt nach dem Spiel gegen Cadieux – dessen Konter sitzt

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Der Halbfinal Schweiz gegen Norwegen steuerte eigentlich auf ein relativ ruhiges Ende zu. Kurz vor Schluss führte die Schweiz bereits mit 6:0 und steuerte auf einen lockeren Finaleinzug hin, ehe es doch noch einmal hitzig wurde.

Auf der Bank gaben sich die beiden Trainer Jan Cadieux und Petter Thoresen plötzlich Saures. Der Schweizer Coach hatte sich über die Versuche der Norweger geärgert, kurz vor Schluss nochmals ein physisches Zeichen zu setzen, wie er nach dem Spiel gegenüber SRF erklärte.

Video: watson/Elena Maria Müller

Wie norwegische Medien berichten, blieb es aber nicht bei der Konfrontation auf der Bank. So sollen Cadieux und Thoresen nach dem Spiel erneut gezofft haben – mitten in einem Interview mit dem Norweger, wie «Dagbladet» schreibt.

Gemäss der norwegischen Zeitung soll ein Reporter gerade mit Thoresen gesprochen haben, als sich Cadieux näherte. Der Norweger soll diesem die Hand gereicht und «herzlichen Glückwunsch» gesagt haben. Cadieux habe den Handschlag erwidert, soll sich dann aber erneut geärgert haben. «Was für eine verdammte Schande», soll der Schweizer Coach Thoresen gesagt haben. Es folgte ein weiterer Schlagabtausch, ehe Cadieux weiterging.

«Auch jetzt konnte er es nicht lassen», ärgerte sich Thoresen gegenüber «Dagbladet». Cadieux wolle unbedingt Recht haben, so der Norweger. Danach erklärte er seine Sicht der Dinge: Cadieux habe nach einem harten Check von Tinus Koblar auf die Anzeigetafel mit dem Resultat gezeigt, was Thoresen als Provokation empfand. «Er war sehr stolz», so der Norweger. «Ich sagte ihm, er solle den Mund halten, und dann wurde er nur noch wütender.»

Jan Cadieux steht in einer ersten WM als Headcoach im Final. Bild: keystone

Doch damit war noch immer nicht genug. Auch im Interview mit TV 2 stichelte Thoresen weiter gegen Cadieux. «Er ist ein Neuling auf dieser Stufe», so der Norweger. Eigentlich sollte er gar nicht hier sein, stichelte er weiter – in Anspielung darauf, dass Cadieux nur wegen der Corona-Affäre um Patrick Fischer kurz vor der WM zum Chef befördert wurde. Er solle deshalb aufhören, rumzuschreien, so Thoresen. «Er sollte lieber geniessen, dass seine Mannschaft verdammt gut ist.»

Und Cadieux? Der liess sich auf Nachfrage eines norwegischen Reporters nicht auf eine weitere Diskussion ein. Als er gefragt wurde, was er von Thoresens Bezeichnung als «Neuling» halte, meinte der Schweizer Nationaltrainer schlicht:

«Ich bin im Final.»

Während die Schweizer an der Heim-WM um Gold spielen, wartet auf die Norweger im Spiel um Bronze eine Herkulesaufgabe – die Nordländer spielen gegen Kanada. Sollten die Skandinavier gewinnen, gäbe es die erste Hockey-WM-Medaille überhaupt für das Land. (dab)