Franjo von Allmen startet vielleicht schon bald im Riesenslalom

Switzerland&#039;s Franjo von Allmenreacts at the finish area, during a men&#039;s World Cup downhill race, in Garmisch Partenkirchen , Germany, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Giovanni Auletta) Fr ...
Franjo von Allmen startet vielleicht bald öfter im Riesenslalom.Bild: keystone

«Möchte nichts überstürzen»: Franjo von Allmen spricht über seine Pläne im Riesenslalom

Der dreifache Olympiasieger Franjo von Allmen wird in Zukunft vielleicht öfter im Riesenslalom starten. Dies bestätigte der Berner am Sonntagabend im «Sportpanorama».
01.03.2026, 19:1701.03.2026, 19:31

Franjo von Allmen möchte in Zukunft öfter im Riesenslalom starten. Im «Sportpanorama» erklärte der dreifache Olympiasieger, dass er sicherlich beim diesjährigen Saisonfinal in Kvitfjell auch im Riesen an den Start gehen wird.

Im nächsten Winter könnte der 24-Jährige je nachdem öfter im Riesenslalom zu sehen sein. Der Schweizer Speedtrainer Reto Nydegger sagt dazu: «Wenn es mal einem Ort passt und der Athlet bereit ist, gibt es dann sicher ein oder zwei Möglichkeiten. Es ist aber nicht geplant, voll einzusteigen.» Das Wichtigste sei der Spass und dass es vom Weltcupkalender gut aufgehe. «Lieber steht man in der Abfahrt oder im Super-G auf dem Podest, anstatt in jedem Rennen nur auf Platz zehn zu stehen», erklärte Nydegger und führte weiter aus: «Das nähere Ziel für von Allmen ist eher eine Abfahrts-, oder Super-G-Kugel anstatt des Siegs im Gesamtweltcup.»

Gold medalist Franjo von Allmen of Switzerland celebrates on the podium after the men&#039;s alpine skiing Super-G race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy, on ...
An den Olympischen Spielen gewann Franjo von Allmen drei Goldmedaillen.Bild: keystone

Bereits im letzten Jahr startete von Allmen beim Saisonfinal im Riesenslalom, schied aber nach wenigen Toren aus. Auch der dreifache Olympiasieger sieht seinen Plan entspannt und möchte nichts überstürzen: «Der Fokus liegt noch nicht voll auf dem Riesenslalom. Zuerst muss ich im Super-G und in der Abfahrt noch konstanter werden.»

Für den Speed-Spezialisten ist klar, dass es ein grosser Aufwand wäre, in drei Disziplinen zu starten. «Man ist deutlich öfter unterwegs und muss mit den Trainings und den Reisen alles besser planen. Vielen Personen ist der Aufwand gar nicht bewusst», gesteht von Allmen. (riz)

Es gibt bereits einen Ersatzort: Super-G der Männer in Garmisch abgesagt
Mehr Sport:
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Von Allmens Olympia-Gold-Abfahrt mit verschiedenen Kommentatoren
Video: watson
