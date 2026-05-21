Die Schweizer Nati bleibt an der Heim-WM makellos. Bild: keystone

Dominanz, aber nicht nur Glanz – Hockey-Nati schlägt die Briten und steht im Viertelfinal

Das Schweizer Nationalteam bleibt an der Heim-WM weiter makellos. Gegen Aufsteiger Grossbritannien siegt die Mannschaft von Jan Cadieux 4:1.

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Die euphorisierten Schweizer Fans, sie diskutierten im Vorfeld der Partie des Schweizer Nationalteams gegen Grossbritannien nicht, ob, sondern vielmehr wie hoch sich der WM-Gastgeber gegen den Aufsteiger aus dem Königreich durchsetzen würde.

Schliesslich hatte die Mannschaft von Jan Cadieux gegen Österreich und auch schon gegen Deutschland brilliert und ihr Offensivpotenzial eindrücklich aufs Altstetter Eis gezaubert. Doch diesmal lief die Maschinerie nicht ganz so einwandfrei, liessen die Schweizer doch einige Chancen liegen, sodass ihnen eine weitere Galavorstellung verwehrt blieb.

Niederreiter bringt die Schweiz in Führung. Video: SRF

Trotzdem ereignete sich für den WM-Gastgeber Erfreuliches. Nino Niederreiter gelangen seine ersten beiden Treffer des Turniers. Der NHL-Stürmer der Winnipeg Jets brachte sein Team bereits nach fünf Minuten nach magistralem Zuspiel von Roman Josi in Führung, und der Bündner war auch für den Schlussstand besorgt, als er einen Abpraller von Timo Meier im Tor unterbrachte. Mittlerweile haben bereits 14 verschiedene Spieler für die Schweiz getroffen an diesem Turnier.

Niederreiter macht mit dem 4:1 im Schlussdrittel alles klar. Video: SRF

Im zweiten Spielabschnitt hatten Nico Hischier und Simon Knak zwischenzeitlich auf 3:0 erhöht. Dass Joshua Waller für die Briten, die um den Ligaerhalt kämpfen, verkürzte, brachte die Schweiz nicht aus dem Konzept. Dennoch agierte die Schweiz nicht ganz so zielstrebig und effizient, wie sie es in den vier Partien zuvor auch bereits gezeigt hatte, liess einige Powerplaymöglichkeiten liegen und präsentierte sich defensiv bisweilen leicht fahrlässig.

Für die Schweiz geht es am Samstag gegen Ungarn mit einem weiteren Duell gegen einen Aussenseiter weiter.

Die Schweizer Fans kommen aus dem Feiern kaum mehr heraus. Bild: keystone

Schweiz - Grossbritannien 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Zürich. - 10'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Bloyer/Brander (USA/FIN), Gibbs/Hautamäki (CAN/FIN).

Tore: 6. Niederreiter (Josi, Egli) 1:0. 22. Hischier 2:0. 29. Knak (Riat) 3:0. 35. Waller (Kirk, Richardson) 3:1. 53. Niederreiter (Meier, Hischier) 4:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 4mal 2 Minuten gegen Grossbritannien.

Schweiz: Berra; Egli, Josi; Kukan, Marti; Moser, Berni; Jung, Frick; Riat, Jäger, Knak; Meier, Hischier, Biasca; Rochette, Malgin, Andrighetto; Bertschy, Thürkauf, Niederreiter.

Grossbritannien: Robson; Richardson, Halbert; Tetlow, Hazeldine; Steele, Brown; Clements, Jenion; Kirk, Cade Neilson, Waller; Betteridge, Dowd, Perlini; Logan Neilson, Lachowicz, Harewood; Davies, Lyne, Shudra.

Bemerkungen: Schweiz ohne Suter (leicht angeschlagen), Genoni, Baechler (beide überzählig) und Aeschlimann (Ersatzgoalie). Pfostenschüsse: 15. Josi, 51. Meier.

Schüsse: Schweiz 41 (18-11-12); Grossbritannien 14 (3-6-5).

Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/4; Grossbritannien 0/3. (abu/sda)