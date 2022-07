Dominic Stricker steht am ATP-Challenger-Turnier auf Sand in Zug im Final. Der 19-jährige Berner, 172. der Weltrangliste, besiegte im Halbfinal den Franzosen Geoffrey Blancaneaux (ATP 165) 6:4, 6:1. Im Final bekommt es Stricker mit dem Letten Ernests Gulbis zu tun.



Dank der Finalqualifikation wird Stricker erstmals unter die besten 150 vorstossen. Sollte er das Turnier gewinnen, käme er etwa auf den 125. Platz. Am Samstag hatte Stricker einiges zu tun. Bevor er sich mit Blancaneaux mass, musste er sich am Mittag im Schweizer Viertelfinal-Duell gegen Alexander Ritschard durchsetzen. Auch diese Aufgabe erledigte er zügig. In den beiden Partien zusammen war er weniger als drei Stunden lang auf dem Platz. (ram/sda)

Bild: keystone