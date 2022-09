Einen Tag nach dem Titelgewinn in der Klasse Gewehr 50 m liegend sicherte sich Jan Lochbihler an der EM in Wroclaw in Polen eine weitere Medaille. Der Solothurner errang im Mixed-Team-Wettkampf abermals in der Kategorie Gewehr 50 m liegend an der Seite der Aargauerin Chiara Leone Bronze.



Im Kampf um Platz 3 setzte sich das Schweizer Duo gegen die Briten Michael Stephen Bargeron und Seonaid McIntosh durch. Europameister wurden die Österreicher Thomas Mathis und Sheileen Waibel. Sie schlugen im Final die norwegische Paarung Henrik Larsen/Jenny Stene.



Lochbihler und Leone hatten im vergangenen März an einer Kontinental-Meisterschaft in einem Mixed-Wettbewerb schon einmal gemeinsam eine Medaille gewonnen. Mit dem Luftgewehr über 10 m holten die beiden in Hamar in Norwegen ebenfalls Bronze. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de