Sportnews: Cédric Itten trifft erstmals für die Glasgow Rangers



Itten trifft erstmals für die Rangers +++ Tom Lüthi verpasst die Top 10

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Itten trifft erstmals für die Rangers

Cédric Itten hat in der 9. Runde der schottischen Meisterschaft seine ersten Tore für die Glasgow Rangers erzielt. Der Basler Stürmer schoss beim 5:1-Auswärtssieg gegen Motherwell in der Schlussviertelstunde die Treffer zum 4:0 und 5:0. Itten war erst sieben Minuten vor seinem ersten Tor eingewechselt worden. Die Glasgow Rangers sind weiterhin ungeschlagen und liegen mit 23 Punkten aus neun Spielen an der Tabellenspitze. (pre/sda)

Sieg und WM-Führung für Quartararo

Der Franzose Fabio Quartararo gewann auf seiner Yamaha den Grossen Preis von Katalonien in der MotoGP und übernahm damit wieder die WM-Führung. Er setzte sich auf dem Circuit in der Nähe von Barcelona vor den beiden Suzuki-Fahrern Joan Mir und Alex Rins aus Spanien durch. Mir stiess damit auch in der WM-Wertung auf den 2. Platz vor, acht Punkte hinter Quartararo. Der bisherige Leader Andrea Dovizioso (Ducati) stürzte schon in der ersten Kurve unverschuldet und ist nach dem Nuller neu nur noch Vierter.

Superstar Valentino Rossi verpasste seinen 200. Podestplatz in der Königsklasse erneut. Nachdem er an den letzten beiden Wochenenden in Misano Vierter wurde und ausschied, stürzte der Italiener an zweiter Stelle liegend zum zweiten Mal in Folge. (pre/sda)

Tom Lüthi verpasst die Top 10

Tom Lüthi verpasst beim Grand Prix von Katalonien in der Nähe von Barcelona als Elfter in der Moto2 erstmals seit Anfang August die Top 10. Der 34-jährige Berner bewegte sich während des gesamten Rennens im Mittelfeld auf den Plätzen 10 bis 13. Am Ende verlor er den Kampf um die Top 10 ausgerechnet gegen seinen Teamkollegen Marcel Schrötter. In den letzten vier Rennen hatte Lüthi mit den Rängen 7, 5, 6 und 9 Aufwärtstendenz gezeigt, die er nun auf dem Circuit de Catalunya nicht bestätigen konnte.

Am Samstag hatte der Emmentaler bekannt gegeben, dass er das deutsche IntactGP-Team am Ende des Jahres verlassen und ab 2021 im spanischen SAG-Team fahren wird. Lüthi war in Katalonien der einzige Schweizer am Start des Moto2-Rennens, da Jesko Raffin nach seiner Viruserkrankung noch immer nicht einsatzfähig ist und Dominique Aegerter nicht wie noch in Tschechien und Österreich als Ersatzfahrer zum Einsatz kam.

Der Italiener Luca Marini kam nach einem Zweikampf mit dem Engländer Sam Lowes zu seinem dritten Saisonsieg und baute seine Führung in der WM gegenüber seinem Landsmann Enea Bastianini (6.) auf 20 Punkte aus. (pre/sda)

Goffin draussen – Asarenka souverän

Für David Goffin (ATP 12) ist das French Open bereits gelaufen. Der als Nummer 11 gesetzte Belgier, der 2016 in Paris im Viertelfinal stand, unterlag dem aufstrebenden 19-jährigen Italiener Jannik Sinner am ersten Turniertag in zwei Stunden 5:7, 0:6, 3:6.

Bei den Frauen meisterte die US-Open-Halbfinalistin Viktoria Asarenka ihre erste Hürde trotz zwischenzeitlicher Aufregung souverän. Die Weissrussin schlug Belinda Bencics Rom-Bezwingerin Danka Kovinic nach 40-minütigem Regenunterbruch 6:1, 6:2. Die Pause dauerte so lange, weil Asarenka und Kovinic nicht auf dem Court warten wollten. Die Temperaturen bewegten sich während der Partie um acht Grad.

«Nein, es hat 8 Grad, ich lebe in Florida und bin an heisses Wetter gewöhnt», sagte Asarenka dem Supervisor. Dieser hatte die Spielerin gebeten auf dem Platz zu warten, ehe ein Entscheid gefällt wird, ob weitergespielt werden kann. (pre/sda)

Schalke 04 stellt Trainer Wagner frei

Der Bundesligist Schalke 04 hat sich wenig überraschend von Trainer David Wagner getrennt. Das teilt der Verein am Sonntag mit. Ein Nachfolger für den 48-Jährigen wurden noch nicht benannt. Als Kandidaten gelten Sandro Schwarz, Manuel Baum, Alexander Zorniger und die Schalker Spieler-Ikone Marc Wilmots.

Schalke 04 hat die ersten beiden Partien der neuen Meisterschaft mit einem Torverhältnis von 1:11 verloren und damit den schlechtesten Start der Liga-Historie hingelegt. «Dieser Entscheid ist uns trotz der enttäuschenden Ergebnisse alles andere als leichtgefallen», sagte Sportvorstand Jochen Schneider. (jaw/sda)

Der #S04 hat Chef-Trainer David #Wagner mit sofortiger Wirkung beurlaubt.



Alle Infos 👇 — FC Schalke 04 (@s04) September 27, 2020

Los Angeles Lakers erstmals seit 2010 im NBA-Final

Die Los Angeles Lakers stehen zum ersten Mal seit zehn Jahren im NBA-Final. Das Team aus Kalifornien gewann gegen die Denver Nuggets 117:110 und entschied die Best-of-7-Halbfinalserie 4:1 für sich. Die Lakers konnten sich einmal mehr auf ihr Top-Duo LeBron James und Anthony Davis verlassen. Ersterem gelang mit 38 Punkten, 16 Rebounds und zehn Assists eine Triple-Double, Davis steuerte 27 Zähler zum Sieg bei.

Für die Lakers wäre es der 17. Titel, der erste seit 2010. Damals war der im Januar verunglückte Kobe Bryant der Anführer. Mit einem weiteren Triumph würden die Kalifornier mit Rekord-Champion Boston Celtics gleichziehen. Allerdings sind auch die Celtics noch im Rennen um den Titel, sie liegen in der anderen Halbfinalserie gegen die Miami Heat mit 2:3 Siegen im Rückstand. (jaw/sda/dpa)

Special Squad. On to the final round.

Dallas Stars erzwingen Spiel 6

Die Dallas Stars können weiter vom zweiten Stanley-Cup-Triumph nach 1999 träumen. Die Texaner verkürzten in der Best-of-7-Finalserie gegen die Tampa Bay Lightning mit einem 3:2-Sieg nach zweiter Verlängerung auf 2:3.

Den entscheidenden Treffer erzielte Corey Perry in der 90. Minute. Der 35-jährige Routinier hatte das Tor mit einem Rückpass auf John Klingberg selbst eingeleitet. Der schwedische Verteidiger spielte den Puck vors Gehäuse, worauf der Puck via des Schlittschuhs von Tampas Flügelstürmer Pat Maroon zu Perry kam, der sich diese Chance nicht nehmen liess. Perry hatte in der 18. Minute schon das 1:0 erzielt.

Nachdem Tampa Bay dank Toren von Ondrej Palat (25.) und Michail Sergatschew (44.) die zwischenzeitliche Wende gelungen war, rettete der 36-jährige Joe Pavelski (54.) die Stars mit seinem 13. Treffer in den laufenden Playoffs in die Verlängerung. In der Nacht auf Dienstag erhalten die Lightning die zweite Gelegenheit, zum zweiten Mal nach 2004 den Stanley Cup zu gewinnen. (jaw/sda)

Ramos rettet Real mit Panenka-Penalty

Real Madrid hat in seinem zweiten Meisterschaftsspiel den ersten Sieg errungen. Nach dem 0:0 in Sebastian gewann Real ebenfalls auswärts gegen Betis Sevilla 3:2.Die Königlichen siegten vermutlich auch deshalb, weil es Betis' Verteidiger Emerson gut mit ihnen meinte. Der Brasilianer fabrizierte drei Minuten nach der Pause nach einem scharfen Querpass ein Eigentor zum 2:2. Nach 67 Minuten beging er ein Notbremse-Foul, sodass die Spieler von Trainer Zinédine Zidane nach der folgerichtigen Rote Karte in Überzahl spielen konnten.

Den Vorteil münzten sie mit dem Siegestor um, einem von Sergio Ramos nach Art von Antonin Panenka verwerteten Handspenalty nach 82 Minuten. Real war früh in Führung gegangen, aber noch in der ersten Halbzeit benötigte Betis nur zwei Minuten für die zeitweilige Wende zum 2:1.

Betis Sevilla - Real Madrid 2:3 (2:1)

Tore: 14. Valverde 0:1. 35. Mandi 1:1. 37. Carvalho 2:1. 48. Emerson (Eigentor) 2:2. 82. Ramos (Handspenalty) 2:3.

Bemerkungen: 68. Rote Karte gegen Emerson (Betis Sevilla/Notbremse-Foul). (pre/sda)

Inter mit später Wende gegen «Viola»

Inter Mailand ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Beim 4:3 gegen die AC Fiorentina benötigten die «Nerazzrri» aber ganz schön Nerven. Nach einer 2:1-Pausenführung lag das Team von Trainer Antonio Conte nach Treffern von Gaetano Castrovilli und Enrico Chieso nach 64 Minuten plötzlich mit 2:3 hinten. Kurz vor Ende der Partie drehte Inter die Partie dank Toren von Romelu Lukaku und Danilo D'Ambrosio aber noch.

Inter Mailand - Fiorentina 4:3 (1:1)

Tore: 3. Kouamé 0:1. 45. Martinez 1:1. 52. Ceccherini (Eigentore) 2:1. 57. Castrovilli 2:2. 64. Chiesa 2:3. 88. Lukaku 3:3. 89. D'Ambrosio 4:3. (pre/sda)

Erstes Saisontor für Haris Seferovic

Haris Seferovic erzielte in der 2. Runde der portugiesischen Meisterschaft sein erstes Saisontor. Der Schweizer Stürmer traf beim 2:0-Heimsieg von Benfica Lissabon gegen Moreirense zehn Minuten vor dem Ende zum Schlussresultat. Seferovic, der beim 5:1-Auftaktsieg gegen Famalicão noch 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte, war in der 66. Minute eingewechselt worden. (pre/sda)

Alex Frei siegt auch beim Heimdebüt

Nach dem 3:1-Sieg in Aarau hat der FC Wil gegen Thun das erste Heimspiel unter Trainer Alex Frei mit dem gleichen Ergebnis gewonnen. Absteiger Thun dagegen steht nach zwei Runden der Challenge League mit nur einem Punkt da. Innenverteidiger Fabian Rüdlin, auf diese Saison von der Ersatzbank des SC Freiburg verpflichtet, brachte die Berner Oberländer nach 34 Minuten. Aber im eigenen Strafraum beging Rüdlin nach 57 Minuten das Foul, das zu einem Penalty führte, den Routinier Philipp Muntwiler verwertete.

Eine Minute später hiess es aus Thuner Sicht 1:2 und zwölf Minuten später 1:3. Dies Tore erzielten der Goalgetter Valon Fazliu und der von den Young Boys ausgeliehene Samuel Ballet. Beim Stand von 1:2 traf Thuns Stürmer Ridge Munsy mit einem Kopfball aus kurzer Distanz die Latte. Für den FC Wil selbst, aber auch für Alex Frei persönlich ist dieser Saisonstart allemal vielversprechend. (pre/sda)

Bild: keystone

Atalanta schon wieder in Torlaune

Atalanta Bergamo mit dem Schweizer Remo Freuler hat auch in der neuen Saison den Vorwärtsgang eingelegt. Nach 98 Meisterschaftstoren in der vergangenen Spielzeit erzielte der letztjährige Serie-A-Dritte im ersten Spiel auswärts gegen Torino vier Treffer und gewann 4:2. Kreativer Kopf von Atalanta ist weiterhin Alejandro Gomez, dem in Turin ein Tor und zwei Assists gelangen. Schon im letzten Jahr war der 33-jährige Argentinier mit 16 Assists der beste Vorlagengeber der Liga.

Bei Torino fehlte der Schweizer Aussenverteidiger Ricardo Rodriguez wegen einer Adduktorenverletzung im rechten Oberschenkel. Der Zürcher war schon in der Vorwoche beim 0:1 gegen die Fiorentina nicht dabei gewesen.

Torino - Atalanta Bergamo 2:4 (2:3)

Tore: 11. Belotti 1:0. 13. Gomez 1:1. 21. Muriel 1:2. 42. Hateboer 1:3. 43. Belotti 2:3. 54. De Roon 2:4.

Bemerkung: Torino ohne Rodriguez (verletzt), Atalanta Bergamo mit Freuler.

Cagliari - Lazio Rom 0:2 (0:1)

Tore: 4. Lazzari 0:1. 74. Immobile 0:2. (pre/sda)

Van der Breggen krönt sich zur Doppel-Weltmeisterin

Zwei Tage nach ihrem ersten WM-Titel im Zeitfahren sichert sich Anna van der Breggen an der WM in Imola auch die Goldmedaille im Strassenrennen. Die 30-jährige Niederländerin holte sich nach einer Solofahrt über 41 km überlegen das Regenbogentrikot. Van der Breggen ist nach der Französin Jeannie Longo 1995 erst die zweite Fahrerin, die im gleichen Jahr beide WM-Titel in ihren Besitz bringen konnte.

Silber ging an Van der Breggens Landsfrau Annemiek van Vleuten. Die Titelverteidigerin setzte sich im Zweiersprint gegen die Italienerin Elisa Longo Borghini durch. Als beste Schweizerin klassierte sich nach 143 km Marlen Reusser im starken 10. Rang. Die Bernerin, die am Donnerstag hinter Van der Breggen die Silbermedaille im Zeitfahren gewonnen hatte, erreichte das Ziel mit der ersten grösseren Gruppe, die sich in einem Sprint um Platz 9 duellierte. (sda)

Bild: keystone

Valentino Rossi setzt Karriere 2021 fort

Der italienische Motorrad-Star Valentino Rossi hängt noch ein Jahr in der MotoGP-Klasse an und bleibt bei Yamaha. Der 41-Jährige wird aber nicht mehr dem Werksteam, sondern dem Kundenteam angehören. Yamaha sicherte dem «Dottore» aber weiterhin volle Unterstützung zu.

«Ich habe vor dem Entscheid lange überlegt», erklärte Rossi. «Wenn man in der MotoGP vorne dabei sein will, muss man viel und hart arbeiten, jeden Tag trainieren und ein Athletenleben führen. Aber ich mag das noch immer und will weiterhin Rennen fahren.» Rossi ist siebenfacher Weltmeister in der Königsklasse, in der er vor 20 Jahren seinen ersten GP-Sieg gefeiert hat. Dazu kommen zwei weitere WM-Titel in tieferen Klassen. (pre/sda)

Bild: keystone

Hüsler gewinnt zum zweiten Mal ein Challenger-Turnier

Marc-Andrea Hüsler (ATP 220) hat im rumänischen Sibiu zum zweiten Mal ein Challenger-Turnier gewonnen. Der 24-jährige Zürcher setzte sich im Final gegen den in der Weltrangliste um 69 Positionen schlechter klassierten Argentinier Tomas Martin Etcheverry 7:5, 6:0 durch.

Zum ersten Mal auf der zweithöchsten Stufe der ATP hatte er im April 2019 in San Luis Potosi in Mexiko triumphiert – auch damals auf Sand. Hüsler wird am Montag im Ranking erstmals in den Top 200 erscheinen, wahrscheinlich auf Platz 179. (sda)

Bild: KEYSTONE

