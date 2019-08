Sport

Super League: Der FCZ verliert in Sion, Basel schlägt Thun



Super League, 3. Runde Sion – Zürich 3:1 (1:1) Thun – Basel 2:3 (1:1)

Der FCZ verliert in Sion trotz Überzahl – Basel feiert späten Sieg in Thun

In der dritten Runde hat die neue Super-League-Saison endlich den ersten Heimsieg: Der FC Sion gewinnt trotz numerischer Unterzahl gegen den FCZ. Derweil gelingt dem FCB ein hart erkämpfter Sieg in Thun.

Thun – Basel 2:3

Der eingewechselte Captain Valentin Stocker beschert dem FC Basel mit einem Tor in der 86. Minute den zweiten Auswärtssieg der noch jungen Meisterschaft. Der FCB gewinnt in Thun 3:2.

Für die Thuner wäre in dieser recht spektakulären Partie ähnlich viel drin gelegen die im vergangenen November beim ebenfalls in der Stockhorn-Arena errungene 4:2-Sieg gegen die Basler. Rückkehrer Simone Rapp brachte die Berner Oberländer schon nach acht Minuten in Führung, und vier Minuten später hatte der baumlange Tessiner das 2:0 auf dem Fuss. Er zögerte allein vor Goalie Jonas Omlin zu lange und liess sich den Ball von Eray Cömert vom Fuss spitzeln.

Drei Tage nach der Weiterkommen in der Champions-League-Qualifikation zeigte Marcel Kollers Mannschaft nach schwachen erste 20 Minuten eine Steigerung, die den Sieg zuletzt verdient erscheinen liess. Silvan Widmer hatte kurz vor der Pause ausgeglichen, der erneute überzeugende Fabian Frei brachte die Basler kurz nach der Pause erstmals voran.

Sion – Zürich 3:1

Nach 70 Minuten ist der FC Zürich in Sitten nahe am ersten Saisonsieg. Aber Benjamin Kololli verschiesst einen Penalty, und in der restlichen Zeit kassiert Zürich zwei Tore von Pajtim Kasami zum 1:3.

Kasami war für Sions Trainer Stéphane Henchoz erneut nicht erste Wahl. Als er aber nach 68 Minuten dennoch seine Einsatzchance bekam, nutzte er diese auf mehr als überzeugende Art. Beim siegsichernden 3:1 nach 83 Minuten stand ihm FCZ-Verteidiger Lewan Charabadse zur Seite. Der Georgier vertändelte den Ball im Mittelfeld und ermöglichte den Sittenern den entscheidenden Konter.

Für Zürich spielte sich alles Über um die 70. Minute herum ab. Der ebenfalls eingewechselte Kololli hatte die erstmalige Führung auf dem Fuss, trat den Foulpenalty jedoch schlecht und gegen die Aussenseite des Pfostens. Sions schon verwarnter Verteidiger Ayoub Abdellaoui applaudierte und bekam seinen Spott mit Gelb-Rot quittiert. In Überzahl gewährte die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin in den letzten 25 Minuten dem Gegner mehr Möglichkeiten als vorher in 70 Minuten.

Die Tabelle

Die Telegramme

Sion - Zürich 3:1 (1:1)

9800 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 7. Lenjani (Itaitinga) 1:0. 20. Mahi (Marchesano) 1:1. 81. Kasami 2:1. 83. Kasami (Grgic) 3:1.

Sion: Fickentscher; Kouassi, Andersson, Abdellaoui; Maçeiras, Behrami, Zock, Lenjani; Toma; Fortune (76. Uldrikis), Itaitinga.

Zürich: Brecher; Britto, Bangura (84. Ceesay), Mirlind Kryeziu, Charabadse; Domgjoni, Popovic; Schönbächler (83. Khelifi), Marchesano, Mahi; Kramer.

Bemerkungen: Sion ohne Ndoye, Raphael, Ruiz und Luan (alle verletzt). Behrami verletzt ausgeschieden. Zürich ohne Nathan, Rüegg, Winter und Hekuran Kryeziu (alle verletzt). 70. Kololli schiesst Foulpenalty an die Aussenseite des Pfostens. 72. Gelb-rote Karte gegen Abdellaoui (Unsportlichkeit).

Verwarnungen: 43. Abdellaoui (Foul), 59. Toma (Foul), 78. Kramer (Foul).

Thun - Basel 2:3 (1:1)

6266 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 8. Rapp (Castroman) 1:0. 43. Widmer (Frei) 1:1. 58. Frei (Okafor) 1:2. 70. Stillhart 2:2. 86. Stocker (Widmer) 2:3.

Thun: Faivre; Glarner, Sutter, Gelmi, Hefti; Castroman, Fatkic (45. Bigler), Stillhart; Salanovic (66. Munsy), Rapp, Vasic (64. Kablan).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Dimitriou, Riveros; Frei, Zuffi (61. Balanta); Okafor (81. Pululu), Campo, Bua (74. Stocker); Van Wolfswinkel.

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Tosetti, Karlen, Chihadeh, Hunziker, Ziswiler (alle verletzt), Righetti und Wanner (beide krank). Fatkic verletzt ausgeschieden. Basel ohne Ademi und Kuzmanovic (beide verletzt).

Verwarnungen: 29. Hefti, 42. Fatkic (Foul), 45. Kablan (auf der Bank/Reklamieren), 62. Bigler (Foul), 90. Balanta (Foul), 93. Schneider (Trainer Thun/Reklamieren). (abu/sda)

