Rat der Weisen

«Ich wurde abgemahnt wegen Mobbing – bin völlig überrascht!»

Frage von InkaRantäne:

Hallo zusammen,

ich habe von meinem Arbeitgeber eine Abmahnung erhalten, da sich mehrere gemeldet haben sollen, die ich gemobbt habe. Ich bin bei dem Gespräch aus allen Wolken gefallen, da mir dies nicht bewusst war und ich auch nicht weiss, in welcher Form oder wen ich gemobbt haben soll. Auf meine Nachfrage hin, was genau diese Personen als Mobbing sehen, habe ich keine Antwort erhalten – dies zum Schutze der Opfer.

Mich beschäftigt das extrem und ich traue mich kaum noch, mit irgendjemandem im Büro zu reden. Ich hinterfrage jedes Handeln, jeden Satz und weiss kaum noch, wie ich damit umgehen soll. Ich habe mich sogar bei mehreren Personen entschuldigt, falls sich diese von mir angegriffen gefühlt haben. Die Reaktion darauf war von allen überrascht.

Wie würdet ihr damit umgehen? Ich habe bis dato so gerne dort gearbeitet und fühlte mich wohl.

Nun habe ich wirklich Selbstzweifel und hadere mit mir selbst.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Anlaufstellen für Opfer von Mobbing im Internet Falls du Opfer von Mobbing im Internet bist oder jemanden kennst, der oder die Opfer von Mobbing im Internet sein könnte, bieten sich folgende erste Anlaufstellen an: Die Dargebotene Hand oder die Fachstelle Mobbing . Sind Jugendliche oder Kinder von Mobbing im Internet betroffen, gibt es die Möglichkeit, sich an Pro Juventute zu wenden oder die Elternberatung

