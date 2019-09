Sport

Tennis

US Open: Grigor Dimitrov wird Roger Federers Gegner im Viertelfinal sein



US Open, Achtelfinals Männer:

Federer (3) – Goffin (15) 6:2 6:2 6:0

Wawrinka (23) – Djokovic (1)

Koepfer (Q) – Medwedew (5)

Dimitrov – De Minaur 7:5 6:3 6:4 Frauen:

Konta (16) – Pliskova (3) 6:7 6:3 7:5

Wang (18) – Barty (2) 6:2 6:4

S.Williams (8) – Martic (22) 6:3 6:4

Switolina (5) – Keys (10)

Bild: AP

Dimitrov wird Federers Gegner sein – Barty scheitert deutlich

Der Bulgare Grigor Dimitrov ist am Dienstag der Viertelfinal-Gegner von Roger Federer an den US Open. Die Nummer 78 der Welt schlug Alex De Minaur aus Australien 7:5, 6:3, 6:4.

Bild: EPA

Im Achtelfinal trifft Federer am Dienstag auf Grigor Dimitrov. Die ehemalige Weltnummer 3 ist in im ATP-Ranking auf Platz 78 abgestürzt und steht in New York erstmals in den Viertelfinals des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Dimitrov ist einer von Federers Lieblingsgegners: Bei sieben Siegen in sieben Partien verlor der Schweizer insgesamt nur zwei Sätze.

Roger Federer zeigte gegen David Goffin eine bärenstarke Leistung. Er schlug den Belgier in nur 79 Minuten 6:2, 6:2, 6:0. «Es war eine grossartige Leistung», fasste Federer zusammen.

Der mit Spannung erwartete Achtelfinal zwischen Stan Wawrinka und der Weltnummer 1 Novak Djokovic beginnt um etwa 03.00 Uhr am frühen Montagmorgen.

Barty out – und trotzdem bald die Nummer 1 der Welt?

Im ersten Achtelfinal der Frauen schied die Roland-Garros-Championne und Weltnummer 2 Ashleigh Barty mit 2:6, 4:6 klar gegen Wang Qiang (WTA 18) aus. Die Chinesin trifft nun auf Serena Williams. Nach Barty scheiterte auch die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova in drei Sätzen an der Britin Johanna Konta.

Bild: EPA

Damit hat Barty trotz der Niederlage weiterhin die Chance, zum zweiten Mal die Spitze der Weltrangliste zu übernehmen. Falls die Japanerin Naomi Osaka ihren US-Open-Titel nicht verteidigen kann, «erbt» Barty die Nummer-1-Position. (ram/sda)

Die besten Bilder des US Open 2019 Wenn Verkäufer mit uns ehrlich wären... Das könnte dich auch interessieren: Der Roadie, der mich Backstage liebte (und mir biz Haare ausriss) Link zum Artikel Wie viel Schweizer Parteien auf Facebook ausgeben – und warum wir das wissen Link zum Artikel Die Hockey-WM lehnt den «Eisenbahn-Deal» ab – und das ist schlicht lächerlich Link zum Artikel Für Huawei kommts knüppeldick – neue Handys müssen auf Google-Apps verzichten, sagt Google Link zum Artikel Netflix bringt 10 Filme in die Kinos – und die hören sich grossartig an Link zum Artikel Verrückt, aber wahr – Stuckis Sieg, der keiner war Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter