Transfer-Ticker: YB soll mit Kevin Bua in Kontakt stehen



Wechselt Kevin Bua zu YB? +++ Bayern angelt sich Talent Kouassi

Wechselt Kevin Bua zu YB?

Nachdem Kevin Bua seinen Vertrag beim FC Basel nicht verlängert hat, ist er ab dem 1. Juli vereinslos – und damit ablösefrei zu haben. Wie «nau» berichtet, könnte der Genfer in der Super League bleiben. So sollen die Young Boys mit dem Flügelstürmer in Kontakt stehen. Allerdings sollen auch Teams aus Spanien und England Interesse haben.

Der 26-jährige Bua spielte in seiner Karriere bisher für Servette, den FC Zürich und Basel. Bisher absolvierte er 100 Spiele in der Super League, in denen ihm 20 Tore und 26 Vorlagen gelangen.

Kevin Bua 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 10 Tore

Quelle: nau.ch

Bild: KEYSTONE

Fix: Bayern holen Kouassi

Der deutsche Meister Bayern München hat das Tauziehen um eines der begehrtesten Abwehrtalente gemacht. Der 18-jährige Franzose Tanguy Kouassi hat bis 2024 unterschrieben. «Ich hoffe sehr, dass ich mich hier durchsetze und viele Einsätze haben werde. Dafür werde ich hart arbeiten», versprach der Innenverteidiger, der von PSG kommt. (ram)

Tanguy Kouassi 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 18

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 3 Tore



Mkhitaryan bleibt bis 2021 in Rom

Henrikh Mkhitaryan wird auch in der kommenden Saison für die AS Roma spielen. Der Verein aus der Hauptstadt konnte sich mit dem FC Arsenal darüber einigen, den Armenier für eine weitere Saison auszuleihen. «Ich bin sehr glücklich darüber», freut sich Mkhitaryan.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2019 leihweise nach Rom und absolvierte dabei 19 Pflichtspiele für die «Giallorossi». Dabei gelangen ihm sechs Tore und vier Assists. (dab)

Henrikh Mkhitaryan 🇦🇲

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 6 Tore

⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2020

Lichtsteiner über GC: «Herzensangelegenheit»

Nach einer Saison und dem Klassenerhalt ist das Engagement von Stephan Lichtsteiner beim FC Augsburg beendet. Die Zukunft des 108-fachen Nationalspielers ist offen. Nicht undenkbar ist eine Rückkehr zum Grasshopper Club, wo er seine glanzvolle Karriere einst lanciert hatte. Lichtsteiner sagt dazu: «Das Projekt muss für mich stimmen. Ich muss mich zu 100 Prozent mit dem Denken der Menschen dort identifizieren können. Aber grundsätzlich ja. GC wäre eine Herzensangelegenheit, Liga-unabhängig.» (ram)

Stephan Lichtsteiner 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 36

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele

Quelle: Blick

Bild: KEYSTONE

Sané-Transfer zu Bayern angeblich beschlossen

Der Wechsel von Leroy Sané zu Bayern München ist Medienberichten zufolge perfekt. Demnach unterschreibt der deutsche Flügelstürmer einen Fünfjahresvertrag in München. Das berichten der «Guardian» in England und die deutsche «Bild»-Zeitung, die sich auf das Umfeld von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola beruft.

Die Ablösesumme für Sané, der noch bis 2021 bei Manchester City unter Vertrag stand, soll unter 50 Millionen Euro liegen. Laut «Guardian» gibt es einen Sockelbetrag von 45 Millionen Euro plus mögliche Zuschläge. Von den Klubs gab es noch keine Bestätigung. Nach Informationen der deutschen Presseagentur dpa wurde Sané-Berater Damir Smoljan aber am Dienstag in München gesehen. Er soll zu Gesprächen mit dem Klub in der Stadt gewesen sein.

Sané hat erst vor kurzem sein Premier-League-Comeback für City gegeben. Der 24-Jährige hatte sich im August vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen. City-Trainer Pep Guardiola hatte letzten Freitag bestätigt, dass Sané ein neues Vertragsangebot von City abgelehnt habe und den Verein verlassen wolle. (dab/sda/dpa)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 24

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 3 Spiele

Quellen: The Guardian, Bild



Bild: keystone

Hakimi-Wechsel zu Inter ist fix

Nun ist es offiziell: Verteidiger Achraf Hakimi wechselt von Real Madrid zu Inter Mailand. Nach überstandenem Medizintest unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis 2025 bei den «Nerazzurri». Die Ablöse soll bei gut 40 Millionen liegen, Hakimi wird fünf Millionen pro Saison verdienen.

Zuletzt hatte der Verteidiger zwei Saisons lang bei Borussia Dortmund gespielt. Für den BVB bestritt der marokkanische Nationalspieler 73 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 12 Tore und 17 Vorlagen. (dab)

Achraf Hakimi 🇲🇦

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 21

Marktwert: 54 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 9 Tore

Bild: keystone

Cavani von der AS Roma umworben

Am 30. Juni läuft der Vertrag von Edinson Cavani bei Paris Saint-Germain aus – eine Verlängerung ist ausgeschlossen. Damit ist der Stürmer ablösefrei zu haben. Wie der uruguayische Journalist Gonzalo Ronchi und die spanische Sportzeitung «AS» übereinstimmend berichten, soll sich vor allem die AS Roma intensiv um eine Verpflichtung des 33-Jährigen bemühen. Die Hauptstädter sollen Cavani einen Dreijahresvertrag angeboten haben, mit dem er zum bestverdienenden Spieler der Römer werden könnte.

Für den Uruguayer wäre es eine Rückkehr nach Italien. Cavani spielte von 2007 bis 2013 für Palermo und Napoli, ehe er nach Paris wechselte. In seinen bisherigen 213 Spielen in der Serie A erzielte Cavani 112 Tore. (dab)

Edinson Cavani 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 7 Tore

Quelle: AS



Semana clave para la llegada de Cavani a @OfficialASRoma. Hoy es la principal oferta que tiene el matador. Una propuesta muy fuerte en lo económico y contrato por 3 temporadas. pic.twitter.com/cSURzTcxxn — Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) June 29, 2020

Tausch zwischen Barça und Juve

Der brasilianische Internationale Arthur Melo wechselt auf die neue Saison hin von Barcelona zu Juventus Turin. Die Italiener lassen sich die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers 72 Millionen Euro zuzüglich allfälliger Bonuszahlungen kosten, wie der FC Barcelona bekannt machte.

Im Gegenzug wechselt Juventus' Mittelfeldroutinier Miralem Pjanic für 60 Millionen Euro nach Barcelona. Der 30-Jährige unterschrieb für vier Jahre. (ram/sda)

Arthur Melo 🇧🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 4 Tore

Miralem Pjanic 🇧🇦

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 52 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 3 Tore



LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020

Augsburg holt drei Routiniers

Nach dem Klassenerhalt verstärkt sich der FC Augsburg mit drei ablösefreien Spielern. Von Schalke 04 kommt Daniel Caligiuri, von Borussia Mönchengladbach Tobias Strobl und von Union Berlin dessen Stammgoalie Rafal Gikiewicz. (ram)

Daniel Caligiuri 🇮🇹🇩🇪

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 4 Mio. Euro



Tobias Strobl 🇩🇪

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 3,5 Mio. Euro​

Rafal Gikiewicz 🇵🇱

Position: Tor

Alter: 32

Marktwert: 1,2 Mio. Euro​

FCB verpflichtet Cabral definitiv

Der FC Basel verpflichtet den brasilianischen Stürmer Arthur Cabral. Er unterschrieb einen Vertrag bis im Sommer 2023. Der 22-jährige Mittelstürmer stiess im August 2019 leihweise von SE Palmeiras São Paulo ans Rheinknie. Nun konnte er definitiv verpflichtet werden.

In der aktuellen Saison kam Cabral zu insgesamt 28 Einsätzen – dabei erzielte er 13 Tore und leistete sechs Vorlagen. (abu)

Arthur Cabral 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 2,7 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 13 Tore, 6 Assists

Mitrjuschkin verlässt Sion

Nach viereinhalb Jahren im Wallis zieht der russische Goalie Anton Mitrjuschkin weiter. Er hat sich mit dem FC Sion nicht über eine Verlängerung seines Vertrags einigen können. Die Meldung erstaunt, besitzt er in Sion doch eigentlich noch einen Vertrag bis im Sommer 2022. Das grosse Talent überzeugte in seiner Anfangszeit, konnte aber nach einer schweren Verletzung nicht mehr an jene Leistungen anknüpfen. In dieser Saison pendelte Mitrjuschkin zwischen Tor und Ersatzbank. (ram)

Anton Mitrjuschkin 🇷🇺

Position: Tor

Alter: 24

Marktwert: 1,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 16 Spiele

Quelle: Le Nouvelliste



Bild: KEYSTONE

Bergström nicht mehr bei Basel

Der morgen auslaufende Vertrag von Emil Bergström beim FC Basel wird nicht verlängert. Der Schwede kehrt damit zum FC Utrecht zurück. Der FCB hatte ihn im September ausgeliehen. Insgesamt lief er in elf Spielen für Rot-Blau auf, nach der Corona-Pause nur noch einmal für zwölf Minuten. (ram)

Emil Bergström 🇸🇪

Position: Innenverteidigung

Alter: 27

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele

Quelle: FC Basel

Bild: EPA

Celtic will Elyounoussi halten

Im Sommer 2018 verliess Mohamed Elyounoussi den FC Basel für 18 Millionen Euro in Richtung Southampton. Doch in Südengland wurde der Norweger auch nicht glücklich und wurde darum nach einer Saison an Celtic Glasgow ausgeliehen. Dort überzeugte er mit 7 Toren und sechs Vorlagen in 20 Spielen. Die Schotten arbeiten nun deshalb daran, den Flügel über die Leihe hinaus zu halten. (abu)

Mohamed Elyounoussi 🇳🇴

Position: Linksaussen

Alter: 25

Marktwert: 9,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 7 Tore

Quelle: Sky

Bild: imago images / Colorsport

Klopp will Koulibaly nach Liverpool locken

Eigentlich war Manchester City bislang mit Napoli-Verteidiger Kalidou Koulibaly in Verbindung gebracht worden. Nun scheint sich aber auch Ligarivale und frischgebackener Meister Liverpool in die Verhandlungen einzuschalten. Der Senegalese soll der neue Abwehrpartner von Virgil van Dijk werden. Dies würde die Reds allerdings einiges kosten, soll doch Napoli rund 99 Millionen Euro für Koulibaly verlangen.

Kalidou Koulibaly 🇸🇳

Position: Innenverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 25 Spiele, 0 Tore

Quelle: Tuttomercato

Bild: AP/AP

St. Pauli trennt sich von Trainer Jos Luhukay

Nach einer enttäuschenden Saison hat sich der FC St. Pauli von Trainer Jos Luhukay getrennt. Der Vertrag des Niederländers lief noch bis Ende Juni 2021. Als Tabellen-14. der 2. Bundesliga war der Hamburger Klub in der vergangenen Spielzeit unter seinen sportlichen Erwartungen geblieben. Wer die Nachfolge Luhukays antreten soll, wollen die Klubverantwortlichen in der Sommerpause entscheiden. (abu/sda)

Bild: EPA

Lichtsteiner verlässt Augsburg

Nach einer Saison endet das Engagement von Nationalmannschafts-Captain Stephan Lichtsteiner beim FC Augsburg. Wie erwartet wurde der Vertrag des 36-Jährigen beim Bundesligisten nicht verlängert.

Lichtsteiner war auf diese Saison hin von Arsenal in die Bundesliga gestossen und in Augsburg zu 20 Einsätzen gekommen. Bis Saisonmitte zählte der Schweizer beim Bundesligisten zum Stammpersonal, nach der Winterpause stand er nur noch selten von Beginn weg im Einsatz. Wie und allenfalls wo es in der Karriere von Lichtsteiner weitergeht, ist unklar. Zumindest bis zur EM im nächsten Jahr dürfte der Verteidiger allerdings weitermachen und sich somit nochmals einen neuen Verein suchen. (dab/sda)

Stephan Lichtsteiner 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 36

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 0 Tore

Atlético will Napoli-Stürmer Milik

Wie die spanische Zeitung «AS» berichtet, arbeitet Atlético Madrid an einer Verpflichtung von Napoli-Stürmer Arkadiusz Milik. Der Pole soll den Sturm der «Colchoneros» auf die kommende Saison hin verstärken. Sportchef Andrea Berta soll bereits mit dem Spieler und dessen Agenten gesprochen haben. 5 Millionen würde Milik in Madrid verdienen, doppelt so viel wie derzeit bei Napoli.

Der 26-Jährige wechselte im Sommer 2016 von Ajax Amsterdam nach Italien. Für Napoli absolvierte der Pole 112 Pflichtspiele und erzielte dabei 47 Tore. Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus. (dab)

Arkadiusz Milik 🇵🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 25 Spiele, 13 Tore

Quelle: AS



Bild: EPA

Tausch zwischen Arthur und Pjanic steht kurz bevor

Zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin wird wohl in Kürze das Tauschgeschäft um Arthur und Miralem Pjanic über die Bühne gehen. Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter schreibt, werden am Sonntag die Medizintests des Brasilianers und des Bosniers stattfinden. Juve wird zudem 10 Millionen als finanziellen Ausgleich an Barcelona überweisen.

Arthur wechselte im Sommer 2018 aus seiner Heimat Brasilien nach Barcelona und bestritt 72 Pflichtspiele für die Katalanen. Pjanic stiess 2016 nach Turin und lief 171 Mal im Juve-Dress auf. (dab)

Arthur 🇧🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 4 Tore

Miralem Pjanic 🇧🇦

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 52 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 3 Tore

Arthur and Miralem Pjanic will have both medicals tomorrow. Arthur will join Juventus, Pjanic will join Barça. Swap deal concluded, also €10M to Barcelona as part of the agreement - official soon. Here we go confirmed 🇧🇷🇧🇦 #transfers #Juventus #Barcelona — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2020

Robben gibt Comeback bei Groningen

Nur ein Jahr nach seinem Rücktritt hat Arjen Robben bekannt gegeben, dass er ein Comeback anstrebt. Der 36-Jährige hat für die kommende Saison einen Vertrag beim FC Groningen unterschrieben, wo er einst seine Karriere startete. «Ich weiss noch nicht, ob das funktionieren wird oder nicht, aber ich weiss, dass es nicht an meinem Engagement scheitern wird», liess Robben in einem Video verlauten.

Robben startete im Jahr 2001 seine Profi-Karriere bei Groningen und spielte dort, bis er 2002 nach Eindhoven wechselte. Danach spielte er für Chelsea, Real Madrid und Bayern München. (dab)

Arjen Robben 🇳🇱

Position: Rechtsaussen

Alter: 36

