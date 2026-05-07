Der FC St.Gallen verliert im Sommer Stürmer Alessandro Vogt an Bundesligist Hoffenheim. Wegen einer Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Franken, muss eine kostengünstige Alternative her. Trainer Enrico Maassen äusserte bereits öffentlich sein Interesse an Basels Moritz Broschinski. Doch gemäss dem St.Galler Tagblatt ist der FCSG auch an einem Stürmer aus der 2. Bundesliga interessiert: Phil Harres von Holstein Kiel.
Der 24-jährige 1,93-m-Mann erzielte in dieser Saison neun Ligatore und stellte seine Torgefahr auch schon in der Bundesliga unter Beweis. In 26 Spielen kam er in der Vorsaison auf acht Treffer – im Schnitt einen alle gut 90 Minuten. (nih)
Phil Harres 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 10 Tore, 4 Assists
Der 24-jährige 1,93-m-Mann erzielte in dieser Saison neun Ligatore und stellte seine Torgefahr auch schon in der Bundesliga unter Beweis. In 26 Spielen kam er in der Vorsaison auf acht Treffer – im Schnitt einen alle gut 90 Minuten. (nih)
Phil Harres 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 10 Tore, 4 Assists