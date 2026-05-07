Der frühere deutsche Internationale Niklas Süle beendet nach der laufenden Saison seine Aktivkarriere. Dies kündigte der Verteidiger von Borussia Dortmund im Podcast «Spielmacher» an.
Der Vertrag des 30-Jährigen läuft Ende Juni aus. Der aktuell verletzt ausfallende Innenverteidiger hat bislang 299 Partien in der Bundesliga bestritten und 49 Länderspiele absolviert.
Süle spielte seine ersten Profi-Jahre bei Hoffenheim. Zur Saison 2017/18 wechselte er zu Bayern München, mit denen er fünfmal deutscher Meister und zweimal Cupsieger wurde und 2020 auch die Champions League gewann. Im Sommer 2022 wechselte Süle zum BVB. (car/sda/dpa)
Der Vertrag des 30-Jährigen läuft Ende Juni aus. Der aktuell verletzt ausfallende Innenverteidiger hat bislang 299 Partien in der Bundesliga bestritten und 49 Länderspiele absolviert.
Süle spielte seine ersten Profi-Jahre bei Hoffenheim. Zur Saison 2017/18 wechselte er zu Bayern München, mit denen er fünfmal deutscher Meister und zweimal Cupsieger wurde und 2020 auch die Champions League gewann. Im Sommer 2022 wechselte Süle zum BVB. (car/sda/dpa)