Trotz Platz 3 in der Bundesliga und der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League trennt sich RB Leipzig nach nur einer Saison von Trainer Ole Werner, wie der Klub mitteilt. Werner hatte Leipzig im Sommer 2025 übernommen und die Mannschaft nach einem grossen Umbruch zurück in die Champions League geführt.
Kritisch beurteilt wurden insbesondere die Spielweise und die Umsetzung seiner taktischen Ideen. Vor allem der Verwaltungsrats-Präsident Oliver Mintzlaff sowie die globale Fussball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez sollen mit der Entwicklung unzufrieden gewesen sein. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Wer seine Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. Für Werner hatte Leipzig vor einem Jahr rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen bezahlt.
Kritisch beurteilt wurden insbesondere die Spielweise und die Umsetzung seiner taktischen Ideen. Vor allem der Verwaltungsrats-Präsident Oliver Mintzlaff sowie die globale Fussball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez sollen mit der Entwicklung unzufrieden gewesen sein. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Wer seine Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. Für Werner hatte Leipzig vor einem Jahr rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen bezahlt.