Transferticker

Transfer-News: Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Mit einer Ablösesumme von 63 Millionen Euro ist Illia Sabarnyj der teuerste Verteidiger des Sommers. Der Ukrainer wechselt von Bournemouth zu PSG.
quelle: psg
Transferticker

Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz

15.08.2025, 10:0915.08.2025, 22:44
Sportredaktion
Sportredaktion
