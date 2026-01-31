Hefti spielte anderthalb Jahre lang in der Bundesliga beim HSV; in der aktuellen Saison gelangte er aber nicht mehr zum Einsatz und wurde auch nicht mehr aufgeboten. Für Hefti, der vor anderthalb Jahren für 1,5 Mio. Euro aus Italien (Genua) gekommen war, erhielten die Hamburger als Ablöse noch 150'000 Euro. (abu/sda)
Silvan Hefti 🇨🇭
Alter: 28
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 0,7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: keine Einsätze
Mach’s gut, Silvan! 👋— Hamburger SV (@HSV) January 29, 2026
Silvan #Hefti verlässt uns nach 20 Pflichtspielen und zieht weiter in die USA zu @dcunited. 🔄🇺🇸
Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute! 🤝
Zur Meldung 👉 https://t.co/kvIg2X87hA#nurderHSV #Transfer pic.twitter.com/tDgrspx3Y1