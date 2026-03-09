Der frühere Schweizer Nationalgoalie Diego Benaglio übernimmt beim VfL Wolfsburg die durch die Entlassung von Peter Christiansen frei gewordene Stelle als Geschäftsführer bis Ende Saison. Dies bestätigte Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph am heutigen Montag. Der 42-Jährige solle «mit seiner sportlichen Expertise noch enger an das Team rücken, als Bindeglied zu Dieter Hecking, zu Pirmin Schwegler sowie zur Mannschaft und zum Stab». Schwegler fungiert beim Tabellen-17. der Bundesliga als Sportchef, Hecking wurde als Nachfolger für den am Sonntag entlassenen Trainer Daniel Bauer engagiert.
Wolfsburg steht aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz, neun Runden vor Schluss beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer sowie zum Barrageplatz vier Punkte. Benaglio sass bereits seit Juni 2025 im Aufsichtsrat des Klubs, bei dem er zwischen 2008 und 2017 im Tor stand und Meister sowie Pokalsieger wurde. Ausserdem ist der Zürcher Sportkoordinator der U21-Nati. (nih)
Wolfsburg steht aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz, neun Runden vor Schluss beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer sowie zum Barrageplatz vier Punkte. Benaglio sass bereits seit Juni 2025 im Aufsichtsrat des Klubs, bei dem er zwischen 2008 und 2017 im Tor stand und Meister sowie Pokalsieger wurde. Ausserdem ist der Zürcher Sportkoordinator der U21-Nati. (nih)