Dean Saunders trifft nach Einwurf an den Rücken des Goalies



bild: youtube

Dean Saunders schiesst eines der frechsten Tore der Fussball-Geschichte

28. März 1998: Während einiger Jahre zählt Dean Saunders zu den besten Stürmern in England. Für Sheffield United erzielt er seinen vermutlich kuriosesten Treffer: Nach einem Einwurf, bei dem er den Ball dem gegnerischen Goalie an den Rücken spediert hat.

Im Frühling 1998 hofft der Sheffield United FC, in die Premier League aufzusteigen. Da sind gegen den Abstiegskandidaten Port Vale drei Punkte natürlich Pflicht. Einige bekannte Namen weist die Kaderliste Sheffields auf: Ian Rush, Liverpool-Legende. Jan Age Fjörtoft, später legendärer Abstiegs-Verhinderer bei Eintracht Frankfurt. Oder Traianos Dellas, der 1998 wohl nicht im Traum daran denkt, mit Griechenland sechs Jahre später Europameister zu werden.

Und dann ist da auch noch ein alternder Wandervogel im Sturm: Dean Saunders. Ein Waliser, 33-jährig, für den Sheffield United schon der zehnte Klub der Karriere ist. Überall hat Saunders seine Tore geschossen. Doch nun, im Herbst seiner Karriere, erzielt er seinen vermutlich kuriosesten Treffer.

Saunders rennt einem langen Pass entlang der Seitenlinie nach. Gleichzeitig stürmt Port Vales Goalie Paul Musselwhite aus seinem Kasten, um den Ball aus dem Spiel zu treten. Der Keeper ist zuerst da, schlittert in den Ball, befördert ihn über die Linie.

Die Mitspieler Saunders' sind noch nicht aufgerückt. Ärgerlich, denn das Schlitzohr will schnell vorwärts machen. Schliesslich ist das Tor ja noch verwaist.

Da macht Goalie Musselwhite den Fehler, dem Stürmer den Rücken zuzuwenden. Saunders wirft ihm den Ball an den Körper, kann nun schiessen – und trifft.

Das Tor ist regelkonform und es ist das 2:0. Dean Saunders, der schlaue Fuchs, handelt intuitiv. Er sagt aber auch, dass ihm die Situation nicht gänzlich unbekannt war: «Im Training habe ich das auch schon gemacht, aber noch nie zuvor in einem Spiel.»

Am Ende gewinnt Sheffield United 2:1 und bleibt damit im Aufstiegsrennen. Die Promotion in die Premier League verpassen die «Blades» dann jedoch in den Aufstiegs-Playoffs.

Saunders verlässt Sheffield United nach der Saison und 17 Toren in 43 Spielen. Nachdem er früher bereits bei Galatasaray Istanbul engagiert war, folgt ein weiteres Auslands-Jahr bei Benfica Lissabon. 2001 beendet der 75-fache Nationalspieler seine Karriere bei Bradford.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

