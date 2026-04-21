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Newcastle verliert gleich 1:8 – gleich zwei Feldspieler müssen ins Tor

Newcastle&#039;s Peter Beardsley, left, fights off the challenge from Liverpool&#039;s Patrik Berger, during their English Premier League match at Liverpool&#039;s Anfield Stadium, Monday March 10 199 ...
Beardsley (links) in einem Spiel zwischen den Klubs, die ihn prägten: Newcastle und Liverpool.Bild: PA
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Newcastle geht 1:8 unter, weil gleich zwei Feldspieler ins Tor müssen

21. April 1986: Bei West Ham United gibt's für Newcastle nichts zu holen. Die «Magpies» verlieren nicht nur 1:8, sondern auch noch zwei Spieler mit Verletzungen: Ihren Goalie und den Feldspieler, der ihn ersetzt hat. So geht letztlich Peter Beardsley ins Tor.
21.04.2026, 00:01
Ralf Meile
Ralf Meile

Mit 173 Zentimeter bist du gross gewachsen – sofern Olympia-Gold im Halbfliegengewicht dein Ziel ist. Wenn du hingegen Fussball-Goalie sein willst, dann ist eine Körpergrösse von 173 Zentimetern nicht unbedingt ein Gardemass.

Doch am 21. April 1986 sind sie bei Newcastle United wohl schon froh, dass sich überhaupt einer finden lässt, der zwischen die Pfosten steht. Goalie Martin Thomas bleibt beim Gastspiel bei West Ham United nach der Pause angeschlagen in der Kabine, Feldspieler Chris Hedworth ersetzt ihn. Einen Ersatzkeeper haben die «Magpies» nicht mit nach London genommen.

Die Zusammenfassung von West Hams 8:1-Sieg über Newcastle.Video: YouTube/lee76

«Der Manager wollte nicht, weil ich zu klein bin»

Doch Hedworth kann die Partie ebenfalls nicht zu Ende spielen, weil er in den Pfosten knallt und sich die Schulter ausrenkt. Also schlüpft ein 1,73 m kleiner Angreifer in das grüne Goalie-Trikot: Peter Beardsley.

«Ich wollte schon in der Pause in den Kasten», verrät Beardsley später. 0:4 steht es da, Newcastle hat das Spiel bereits verloren. «Aber der Manager wollte mich nicht ins Tor lassen, weil ich zu klein bin.»

Die Karriere einer Legende im Schnelldurchlauf: Peter Beardsley.Video: YouTube/ChipGoals

Ein Hattrick gegen drei Goalies

Seine zweite Chance nutzt Beardsley, als sich Hedworth verletzt. «Ich habe mir sofort das Trikot geschnappt», erinnert sich der 59-fache englische Nationalspieler, «es war mir viel zu gross.» Beardsley ist mit seiner Bilanz zufrieden: «Ich kassierte nur drei Tore. Und die West-Ham-Fans sangen nach einer Parade davon, dass ich Englands Nummer 1 sei.»

Andenken an einen historischen Nachmittag: Ein von West-Ham-Stürmer Tony Cottee signiertes Matchbillet.
Andenken an einen historischen Nachmittag: Ein von West-Ham-Stürmer Tony Cottee signiertes Matchbillet.bild: theyflysohigh

Das letzte der Tore, die Beardsley kassiert, erzielt Alvin Martin vom Penaltypunkt aus. Es ist historisch, denn Innenverteidiger Martin trifft schon gegen die beiden anderen Goalies. Ein Hattrick, erzielt gegen drei verschiedene Torhüter: Alvin Martins Leistung im April 1986 ist mutmasslich unerreicht. «Jeder, den ich treffe, behauptet, an diesem Abend im Stadion gewesen zu sein», schmunzelt Martin: «Es müssen 100'000 Fans da gewesen sein!»

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