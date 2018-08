Sport

So leidet YB-Fan Nico vor dem Champions-League-Knüller



So leidet YB-Fan Nico vor dem Champions-League-Knüller

Heute Abend geht es für YB im Rückspiel des Champions-League-Playoff bei Dinamo Zagreb um den Einzug in die Gruppenphase und um rund 30 Millionen Franken Einnahmen. Natürlich ist auch unser Spesenritter Nico ganz aus dem Häuschen, wenn er an das heutige Spiel der Spiele denkt. Und so erstaunt es auch kaum, dass seine Arbeitsmoral nicht gerade überschwänglich ist ...

Nico im YB-Fieber Video: watson/Angelina Graf

Da ist er! YB erhält nach 32 Jahren wieder den Meister-Pokal

