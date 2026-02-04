bedeckt-1°
On investiert Millionenbetrag in Schweizer Olympiakandidatur 2038

On-running CEO Martin Hoffmann (beiger Pullover) und Frédéric Favre, CEO von Switzerland 2038. Fotografiert im Hauptsitz von On-Running in Zürich
Frédéric Favre, CEO von Switzerland 2038 und On-Geschäftsführer Martin Hoffmann.Bild: Boris Müller

04.02.2026, 10:0904.02.2026, 10:09

Die Schweizer Sportmarke On wird erster privater Partner der Schweizer Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038 und übernimmt als sogenannter «Fahnenträger» eine Schlüsselrolle für das Projekt. On investiert eine Summe, die zehn Prozent der erfoderlichen privaten Defiziertgarantie abdeckt – also rund 20 Millionen Schweizer Franken in die Kandidatur

«Als Marke mit Wurzeln in den Schweizer Alpen ist dieses Engagement für uns eine Herzensangelegenheit», sagt Martin Hoffmann, CEO von On. «Als die Schweizer Wirtschaft angefragt wurde, Verantwortung zu übernehmen, war für uns klar, dass wir vorangehen wollen.» Es sei eine einmalige Chance, in die Zukunft unserer Heimat und den Schweizer Innovationsgeist zu investieren.

Umfrage
Dafür, dagegen, unentschieden? Das sagt die Bevölkerung zu Olympia 2038 in der Schweiz

Das Projekt «Switzerland 2038» befindet sich derzeit im sogenannten «privilegierten Dialog» mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Dieser Status gewährt der Schweiz ein exklusives Zeitfenster bis Ende 2027, um ihre Kandidatur auszuarbeiten. (abu)

Update folgt.

Mehr zur Kandidatur für die Winterspiele 2038:

Kommentar
Olympische Spiele in der Schweiz sind eine Investition in Lebensqualität
Themen
