Frédéric Favre, CEO von Switzerland 2038 und On-Geschäftsführer Martin Hoffmann. Bild: Boris Müller

On investiert Millionenbetrag in Schweizer Olympiakandidatur 2038

Die Schweizer Sportmarke On wird erster privater Partner der Schweizer Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038 und übernimmt als sogenannter «Fahnenträger» eine Schlüsselrolle für das Projekt. On investiert eine Summe, die zehn Prozent der erfoderlichen privaten Defiziertgarantie abdeckt – also rund 20 Millionen Schweizer Franken in die Kandidatur

«Als Marke mit Wurzeln in den Schweizer Alpen ist dieses Engagement für uns eine Herzensangelegenheit», sagt Martin Hoffmann, CEO von On. «Als die Schweizer Wirtschaft angefragt wurde, Verantwortung zu übernehmen, war für uns klar, dass wir vorangehen wollen.» Es sei eine einmalige Chance, in die Zukunft unserer Heimat und den Schweizer Innovationsgeist zu investieren.

Das Projekt «Switzerland 2038» befindet sich derzeit im sogenannten «privilegierten Dialog» mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Dieser Status gewährt der Schweiz ein exklusives Zeitfenster bis Ende 2027, um ihre Kandidatur auszuarbeiten. (abu)

Update folgt.

