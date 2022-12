Andries Noppert nach seinem Länderspieldebüt gegen den Senegal. Bild: keystone

2021 noch vereinslos, jetzt steht er im WM-Viertelfinal – der Aufstieg von Andries Noppert

Beim WM-Auftaktspiel gegen den Senegal stand er für viele überraschend im Tor der Niederlande: Andries Noppert. Doch wer ist der mit 2,03 Meter grösste Spieler bei dieser WM überhaupt und woher kommt er?

Moritz Meister

Eine Karriere, wie sie kein Drehbuchautor hätte besser schreiben können, erlebt aktuell Niederlandes Nationaltorwart Andries Noppert. Eine Geschichte, die sich liest wie der typische amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär.

Startschwierigkeiten

Andries Noppert wurde am 7. April 1994 in Heerenveen geboren. Im Alter von elf Jahren wechselte er vom SC Joure, einem kleinen Klub in der Nähe von Heerenveen, in die Jugendabteilung des SC Heerenveen.

Zur Saison 2014/15 wechselte Noppert ablösefrei zu NAC Breda. Dort kam er in dreieinhalb Jahren lediglich sechsmal zum Einsatz. Anschliessend wechselte er im Januar 2018 nach Italien zum Serie-B-Klub Calcio Foggia 1920.

Andries Noppert bei seinem Eredivisie-Debüt für Breda im August 2014 gegen Vitesse Arnheim. Bild: imago sportfotodienst

In Italien kam er in eineinhalb Jahren zu acht Einsätzen in der zweithöchsten Fussballliga. Sein Vertrag wurde danach nicht verlängert, da der Klub wegen finanzieller Schwierigkeiten in die Serie D abstieg. So war Noppert im Sommer 2019 zum ersten Mal in seiner Karriere vereinslos. Doch nach nur zwei Monaten ging es für den 2,03 Meter grossen Torhüter zurück in die Heimat.

Noppert unterschrieb einen Einjahres Vertrag beim niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht. Hier kam Noppert gleich zu Saisonbeginn zweimal über 90 Minuten zum Einsatz und schien sich als Stammtorhüter zu etablieren. Doch dann verletzte er sich so schwer am Knie, dass er die restliche Saison verpasste. Torwarttrainer Arben Kasoli, war dennoch von Nopperts Fähigkeiten überzeugt und sah sein Potenzial «direkt nach seinem ersten Training wollte ich ihn als Stammtorwart». Doch Dordrecht bekam einen neuen Cheftrainer, welcher gleichzeitig auch den Sportdirektor Posten bekleidete und dieser setzte nicht auf Noppert. Folglich wurde sein Vertrag in Dordrecht nicht verlängert.

Frühzeitige Karriereende?

So stand der Hühne im Sommer 2020 erneut ohne Klub da, bereits das zweite Mal in seiner Karriere. Erste Überlegungen in Richtung Karriereende machten sich breit. Seine Familie riet ihm dazu, die Fussballschuhe an den Nagel zu hängen und eine Karriere bei der Polizei zu beginnen. Doch für Noppert war dies keine Option, er wollte sich noch nicht aufgeben.

Der plötzliche Aufstieg

Durch die Empfehlung seines Freundes Harmen Kuperus, damals Goalie-Trainer bei den Go Ahead Eagles Deventer, kommt er im Januar 2021 schliesslich beim niederländischen Erstligisten unter. Auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz muss Noppert allerdings noch mehr als ein halbes Jahr warten.

Dann darf er im niederländischen Cup erstmals von Beginn an ran und kassiert gegen Almere City kein Gegentor. Ohnehin ist es für den vierfachen niederländischen Meister eine erfolgreiche Cup-Saison. Auch dank der Leistungen von Andries Noppert steht das Team nach vier Siegen im Halbfinal. In allen vier Spielen hielt Noppert seinen Kasten sauber. Im Halbfinal war allerdings gegen den späteren Cup-Sieger PSV Eindhoven Endstation, trotz einer 1:0-Führung unterlag man am Ende mit 1:2.

Sicherer Rückhalt: bei den Go Ahead Eagles präsentierte sich Andries Noppert von Beginn an stark. Bild: www.imago-images.de

Dennoch war die Saison 2021/22 die bislang beste der Karriere des Keepers. Denn als im Januar 2022 der damalige Stammgoalie Warner Hahn ausfiel, bekam der Niederländer auch in der Liga seine Chance und diese sollte er nutzen. Hahn verliess kurz darauf den Verein und Noppert wurde zur Nummer eins im Tor.

Seinen Trainer Kees van Wonderern überzeugte er so sehr, dass er Noppert im Sommer direkt mit zu seinem neuen Klub SC Heerenveen nahm. Auch hier ist Noppert die unangefochtene Nummer eins und präsentiert sich als solider Rückhalt.

Mit Noppert fahren wir zu WM

Seine Leistungen machten auch «Bondscoach» Louis van Gaal aufmerksam. Dieser nominierte den 28-Jährigen im September für das Nations-League-Spiel gegen Belgien schliesslich zum ersten Mal für das National-Team. Damals stand allerdings noch Remko Pasveer von Ajax Amstedam zwischen den Pfosten.

Trotz namhafter Konkurrenz, wie dem ehemaligen Torhüter des FC Barcelona und Ajax Amsterdam Jasper Cillessen oder dem beim SC Freiburg unter Vertrag stehenden Mark Flekken, schaffte es Noppert in den WM-Kader von Oranje. Neben ihm wurden noch Justin Bijlow von Feyenoord Rotterdam und Pasveer nominiert.

Viele erwarteten vor Beginn des Turniers einen der beiden anderen im Tor der Elftal zu sehen. Bijlow steht mit Rotterdam an der Tabellenspitze, hat mit sechs Länderspielen die meiste Erfahrung und schien die logische Nummer eins zu sein. Selbst wenn Louis van Gaal sich gegen ihn entscheiden sollte, dann wäre mit Pasveer ebenfalls noch ein Torhüter vorhanden, welcher mit Ajax erster Verfolger von Feyenoord ist und zudem auf Champions-League-Erfahrung zurückgreifen kann. Niemand rechnete mit Noppert.

Doch für Van Gaal, welcher ohnehin ein Faible für spektakuläre Entscheidung auf der Torhüter-Position hat, präsentierte sich Noppert in der besten Form. Zudem hält der Trainer Noppert für einen «besseren Fussballer» als Bijlow und Pasveer.

Und so kam es, dass der überraschende Goalie gegen den Senegal bei der Auftaktpartie des Europameisters von 1988 im Tor stand. Noppert, ein Spieler der vor knapp zwei Jahren vereinslos war und scheinbar keine Perspektive mehr hatte, der darüber nachdachte seine Karriere zu beenden und welcher zum aktuellen Zeitpunkt gerade einmal 32-mal in der Eredivisie zum Einsatz kam. Dieser Andries Noppert feierte im Alter von 28 Jahren, 7 Monaten und 4 Tagen auf der grösstmöglichen Fussballbühne sein Debüt für «Oranje».

Auch im Nationaltrikot glänzt Andries Noppert aktuell. Bild: www.imago-images.de

Der Viertelfinal gegen Argentinien wird Nopperts fünftes Länderspiel. Bislang musste er lediglich zwei Gegentreffer hinnehmen und bei welchen er chancenlos war. Van Gaal scheint mit seiner Einschätzung also recht behalten zu haben. Und Noppert hat nun die Möglichkeit sein eigenes Drehbuch noch mit dem WM-Titel als Happy End zu küren.