Immer dramatisch, oft bitter – so liefen die bisherigen 5 K.o.-Spiele der Nati

Das Schweizer Nationalteam um das Trio Xhaka/Shaqiri/Rodriguez bestreitet heute sein sechstes K.o.-Runden-Spiel an einem grossen Turnier. Die bisherigen fünf im Rückblick.

WM 2014: Nackenschlag in São Paulo

Das Spiel:

Die Schweiz hielt die Argentinier um Lionel Messi gut 117 Minuten in Schach. Dann sprintete der Ausnahmekönner über das halbe Feld und zerstörte zusammen mit Angel Di Maria die Schweizer Hoffnungen im letzten Spiel unter Trainer Ottmar Hitzfeld. Oder fast: Denn in den wilden Minuten nach dem 0:1 verpasste Blerim Dzemaili aus idealer Position mit dem Kopf den Ausgleich nur um Zentimeter.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/FIFA

Spieler aus dem aktuellen WM-Kader im Einsatz (5):

Schär, Rodriguez, Shaqiri, Xhaka, Seferovic.

Trainer: Ottmar Hitzfeld.

Das Zitat zum Spiel:

«In den letzten drei Minuten habe ich nochmals alles erlebt, was einem während eines ganzen Trainerlebens passieren kann.» Ottmar Hitzfeld

Schweiz - Argentinien 0:1

Corinthians Arena, São Paulo.

63'255 Zuschauer.

Tor: 118. Di Maria 0:1.

Fehlschuss in Saint-Etienne

EM 2016: Fehlschuss in Saint-Etienne

Das Spiel:

Die Schweiz dominierte die Partie. Nach der polnischen Führung traf Haris Seferovic nur die Latte, bevor Xherdan Shaqiri mit einem brillanten Seitfallzieher aus 16 Metern der Ausgleich gelang. Später vergab Eren Derdiyok den Matchball. Im Penaltyschiessen trafen alle Polen und alle Schweizer - bis auf den in diesem Turnier ansonsten überragenden Granit Xhaka. Sein Schuss ging am Pfosten vorbei.

Spieler aus dem aktuellen WM-Kader im Einsatz (7):

Sommer, Schär, Rodriguez, Xhaka, Shaqiri, Seferovic, Embolo.

Trainer: Vladimir Petkovic.

Das Zitat zum Spiel:

«Einer muss in einem Penaltyschiessen den Fehler machen. Heute war ich es. Aber ich verspreche, ich werde beim nächsten Mal wieder hinstehen und wieder einen Penalty schiessen.» Granit Xhaka

Schweiz - Polen 1:1; 4:5 i.P.

Geoffroy Guichard, Saint-Etienne.

38'842 Zuschauer.

Tore: 39. Blaszczykowski 0:1. 82. Shaqiri 1:1.

Leerlauf in St. Petersburg

WM 2018: Leerlauf in St. Petersburg

Das Spiel:

Nach dem überzeugenden, aber wegen des Doppeladlers heiss diskutierten Auftritt gegen Serbien verlief das Duell gegen Schweden schmerzhaft unspektakulär. Mehr als eine Chance von Dzemaili und eine von Breel Embolo hatte die Mannschaft von Vladimir Petkovic nicht vorzuweisen. Schweden war auf der Gegenseite zumindest effizient. Ein von Manuel Akanji unhaltbar abgefälschter Schuss von Emil Forsberg sorgte für die Entscheidung.

Spieler aus dem aktuellen WM-Kader im Einsatz (7):

Sommer, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Shaqiri, Embolo, Seferovic.

Trainer: Vladimir Petkovic.

Das Zitat zum Spiel:

Wir werden uns weiter entwickeln, und dann versuchen wir es in zwei Jahren wieder.» Xherdan Shaqiri

Schweiz - Schweden 0:1.

St. Petersburg.

64'042 Zuschauer.

Tor: 66. Forsberg 0:1.

EM 2020: Krönung in Bukarest

Das Spiel:

Bis zum Ende alles geben, war das Motto der Schweizer drei Jahre nach der Enttäuschung gegen Schweden. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit machten Haris Seferovic mit seinem zweiten Tor und Mario Gavranovic einen 1:3-Rückstand gegen den Weltmeister wett.

Im Penaltyschiessen blieb die Schweiz so makellos wie in ihrer Einstellung während den vorhergegangenen 120 Minuten: Gavranovic, Schär, Akanji, Vargas und Mehmedi trafen. Kylian Mbappé scheiterte an Yann Sommer.

Schweiz haut Frankreich raus – und diese Kommentatoren drehen völlig durch: Video: watson

Spieler aus dem aktuellen WM-Kader im Einsatz (13):

Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Seferovic, Embolo, Fassnacht, Vargas, Schär.

Trainer: Vladimir Petkovic.

Das Zitat zum Spiel:

«Der verschossene Penalty, dann die zwei Gegentore innerhalb von zwei Minuten. Für normale Menschen wäre so etwas schwierig zu meistern, aber heute waren wir ein Super-Team, das immer an sich geglaubt hat.» Vladimir Petkovic

Schweiz - Frankreich 3:3; 5:4 i.P.

Bukarest.

22'642 Zuschauer.

Tore: 15. Seferovic 1:0. 57. Benzema 1:1. 59. Benzema 1:2. 75. Pogba 1:3. 81. Seferovic 2:3. 90. Gavranovic 3:3.

EM 2021: Déjà-Vu in St. Petersburg

Das Spiel:

Granit Xhaka gesperrt, Breel Embolo früh verletzt und Remo Freuler nach 77 Minuten mit einer harten Roten Karte vom Feld gestellt: Der erste Viertelfinal an einem grossen Turnier seit 1954 verlief nicht ideal. Trotzdem kam die Schweiz im letzten Match unter Vladimir Petkovic erneut ins Penaltyschiessen. Dort traf aber anders als beim Exploit gegen Frankreich nur Gavranovic.

Spieler aus dem aktuellen WM-Kader im Einsatz (14):

Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Zakaria, Freuler, Shaqiri, Embolo, Seferovic, Vargas, Sow, Fassnacht, Schär.

Trainer: Vladimir Petkovic.

Das Zitat zum Spiel:

«Wer jetzt nicht Fan der Schweiz ist, dem ist nicht mehr zu helfen.» ZDF

Schweiz - Spanien 1:1; 1:3 i.P.

St. Petersburg.

24'764 Zuschauer.

Tore: 8. Zakaria (Eigentor) 0:1. 68. Shaqiri 1:1. (sda/sda)