14. Etappe, Morcote – Origlio: Erst der Kettenriss, dann das Naturparadies

Also, die Kette hält wieder. Das ist ja eigentlich easy, wenn man so ein Ersatzteili hat. Aber jetzt brauch ich wieder eine Ersatzkette. Per Zufall hats hier grad ein Velofeschäft nach 2 Kilometern. Ciclorama in Lugano - der Typ ist super! Falls mich mein bescheidenes Italienisch nicht täuscht, geht er jetzt mit dem Töffli schnell zum Kollegen, weil er keine passende Kette hat. In 10 Minuten sei er wieder da. Laden ist solange geschlossen. Ich soll doch sagen, wenn jemand kommt, er sei gleich zurück. Si si, va bene, molto bene.