Parking from Hell – Kamera filmt Einpark-Desaster

«Es fühlt sich so surreal an» – Tausende raven in Liverpool

Wummernde Bässe, blinkende Scheinwerfer, tanzende Menschen, dicht an dicht gedrängt, jubelnd und strahlend. Was für den Party-Veranstalter Sam Newson einmal Alltag war, treibt ihm nach mehr als einem Jahr Pandemie die Tränen in die Augen. «Ich kann es nicht leugnen, es ist sehr emotional», sagt Newson im Bramley-Moore-Dock-Lagerhaus in Liverpool im Gespräch mit der Nachrichtenagentur PA. Für rund 6000 Menschen ist am Wochenende dort das Realität geworden, wovon viele in aller Welt noch …