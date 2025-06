Video: watson

Diese Sportarten finden die Nati-Stars unsexy – und das haben sie gegen Skinny-Jeans

Heute steht für das Schweizer Frauennationalteam gegen Tschechien das letzte Testspiel vor der Heim-EM im eigenen Land an. Im Interview mit watson verraten die Nati-Stars, welche Sportarten sie eher unsexy finden und ob sie lieber in die Strand- oder Campingferien gehen.

Timo Rizzi Folge mir Emanuella Kälin Folge mir

Mehr «Videos»

Der Countdown läuft, nur noch sechs Tage bis die Fussball-Europameisterschaft der Frauen startet. Im heutigen Testspiel in Winterthur gegen Tschechien (bei watson live im Ticker und Stream) steht die Hauptprobe an.

Die Nati-Stars haben uns bereits verraten, welche Hosen verboten werden sollten und auch, mit welchem Promi sie gerne mal ein Café trinken möchten. Die Antworten von Alisha Lehmann, Nadine Riesen und Co. siehst du in unserem Video.

Die EM startet am 2. Juli, an diesem Tag trifft die Schweiz um 21 Uhr auf Norwegen. Die weiteren Gruppengegner der Schweizerinnen sind Finnland und Island. Das Finale findet am 27. Juli in Basel statt.