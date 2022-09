Kenny Hemmige! Alles ist so geil, dass es geil ist

Kenny Hemmige! Alles ist so geil, dass es geil ist

Muskelschwund, na und? So lebt Mirco mit seiner tödlichen Krankheit

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Jäger schiesst Wolf in Klosters ab

Oktoberfest! Tradition, Kultur, Geschichte und so. Vor allem «und so». 18 Mal

In der Strom-«Arena» stritt jeder mit jedem – bis ein Rentner allen die Leviten las

Nein statt Ja: Solothurn korrigiert AHV-Resultat wegen Fehler in Balsthal

Kenny Hemmige! Alles ist so geil, dass es geil ist

Wer nicht lacht, ist doof: 28 lustige Fails für das pure Wonnegefühl am Dienstag 😁

Wieder am 19. September – so schwer traf das Erdbeben Mexiko

Gebäude wie Wackelpudding, berstende Fensterscheiben, Autoalarmanlagen. Ausgerechnet am Jahrestag der zwei schweren Erdbeben von 1985 und 2017 bebte am 19. September in Mexiko der Boden erneut. 7,6 auf der Richterskala massen die Seismografen. Verschiedenste Personen haben den Schockmoment auf Video festgehalten: