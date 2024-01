In der chinesischen Stadt Yingde steht ein beliebtes Ferienziel für Touristen: Das Baodun Lake Hushan Hot Spring Resort. Hier sind nicht nur die heissen Quellen ein Highlight, sondern vor allem der Kanalpool, der alle Luxusvillen des Resorts miteinander verbindet.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wenn schon ein Solarkraftwerk, warum dann nicht auch gleich in Form von Pandas?

Wenn schon ein Solarkraftwerk, warum dann nicht auch gleich in Form von Pandas?

Welcome to China – das denkt das Internet über China

Wird dieser Senkrechtstarter das Taxi der Zukunft?

Halb Helikopter, halb Flugzeug, ganz elektrisch: Das Flugtaxi «S-A2» von der Hyundai-Tochtergesellschaft Supernal ist so schnell wie ein Sportwagen, so leise wie eine Geschirrspülmaschine und bereit, abzuheben und die Mobilität in Städten zu revolutionieren: