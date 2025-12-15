wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
International

Hier entwaffnet Zivilist Ahmad Al Ahmad einen der Angreifer in Sydney

Video: watson/lucas zollinger

«Ich fühle Stolz und Ehre» – jetzt sprechen die Angehörigen des Helden von Bondi Beach

15.12.2025, 08:1715.12.2025, 11:33

Ein Angriff auf ein jüdisches Fest erschütterte am 14. Dezember die australische Metropole Sydney. Medienberichten zufolge haben zwei IS-Terroristen in Bondi Beach das Feuer eröffnet und dabei Dutzende Personen erschossen. Die beiden Männer, die neuen Erkenntnissen zufolge Vater und Sohn waren, haben mindestens 15 Menschen getötet.

Während einer der Angreifer von der Polizei erschossen wurde, war es ein Zivilist, der unglaubliche Zivilcourage bewies und den zweiten von ihnen stoppte. Ein Video zeigt den Moment, in dem der 43-jährige Ahmad Al Ahmad auf den bewaffneten Angreifer losstürmt und diesen entwaffnet:

Video: watson/lucas zollinger

Ahmad Al Ahmad wurde laut seinen Eltern selbst zum Opfer des Angriffs. Er warte aktuell auf mehrere Operationen, weil er angeschossen worden sei, schreibt die Australian Broadcasting Corperation (ABC).

Ihr Sohn habe gerade mit einem Freund in Bondi Beach Kaffee getrunken, als er Schüsse hörte, berichteten die Eltern. Er habe einen der Schützen hinter einem Baum kauern sehen, und sich diesem von hinten genähert, als dessen Munition aufgebraucht war. Nach einem kurzen Gerangel konnte er ihm die Waffe entreissen. Dann wurde er vom zweiten Schützen von einer nahen Strassenüberführung aus angeschossen.

Ahmad Al Ahmad soll von vier bis fünf Kugeln in die Schulter getroffen worden sein, wovon sich immer noch mehrere in seinem Körper befinden sollen.

Vater: «Ich fühle Stolz und Ehre»

«Mein Sohn ist ein Held», sagte Vater Mohamed Fateh Al Ahmed auf Arabisch dem Sender ABC. Sein Sohn sei seit 2006 in Australien und australischer Staatsbürger. Die Eltern sagten dem Sender, sie seien erst vor einigen Monaten aus Syrien nach Sydney gekommen, wo ihr Sohn lebe.

Der 43-Jährige sei bei der Polizei gewesen und bei den Zentralen Sicherheitskräften. «Er hat den Drang, Menschen zu beschützen. Als er Menschen am Boden liegen sah und überall Blut, zwangen ihn sein Gewissen und seine Seele sofort dazu, sich auf einen der Terroristen zu stürzen und ihm die Waffe zu entreissen», sagte der Vater. «Ich fühle Stolz und Ehre – denn mein Sohn ist ein Held von Australien.»

Die Mutter des 43-Jährigen, Malakeh Hasan Al Ahmed, sagte ABC: «Ich bin stolz, dass mein Sohn Menschen geholfen hat, er hat Leben gerettet, Seelen, Gott wird ihm nicht schaden, weil er ein Wohltäter war. Mein Sohn ist schon immer mutig gewesen, er hilft Menschen, so ist er.» Als dem Angreifer die Munition ausgegangen sei, habe ihr Sohn ihm die Waffe abgenommen, aber er sei getroffen worden. «Wir beten, dass Gott ihn beschützt.»

Ahmed Al Ahmed hat laut ABC zwei Brüder – einer von ihnen lebt demnach in Deutschland, der andere in Russland. (lzo mit Material der sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Weitere aktuelle Videos:

Lindsey Vonn gewinnt mit 41 Jahren den Weltcup – so reagieren die Kommentatoren international

Video: watson/lucas zollinger

Weltrekord-Versuch: Bierdeckel-Haus in Köln stürzt kurz vor dem Ziel ein

Video: watson/lucas zollinger

Unfall in 4500 Metern Höhe: Skydiver verheddert sich an Flugzeug-Heck

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney
1 / 15
Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs.
quelle: keystone / jeremy piper
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Heldenhafter Türsteher verhindert Amoklauf in Tampa, Florida
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
25 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Esther R.
15.12.2025 08:33registriert November 2018
Ein wahrer Held ❤️
Er hat bestimmt mehrere Leben gerettet.
722
Melden
Zum Kommentar
avatar
Cramks6
15.12.2025 08:42registriert April 2025
Dieser Mann hat Eier aus Stahl.
542
Melden
Zum Kommentar
avatar
nature
15.12.2025 11:47registriert November 2021
Er ist ein Held und hat sein Leben für andere Menschen riskiert! Ich wünsche ihm eine gute Genesung von den Verletzungen!
230
Melden
Zum Kommentar
25
Thomas Gottschalk – ein kurzes Worst-Of zu seinem TV-Rücktritt
Mit 74 Jahren gibt Thomas Gottschalk heute sein endgültiges TV-Aus bekannt. Während er als Politiker noch als jung und munter durchgehen würde, sieht man ihm das Alter vor der Kamera deutlich an. Nach seinem bizarren Auftritt an der Bambi-Gala am 13. November, wurde wohl auch ihm klar, dass jetzt langsam gut ist.
Zur Story