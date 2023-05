Tauchboot kentert vor Ägypten – Handykamera filmt alles mit

Deutscher Tierfilmer Kieling berichtet über Bärenattacke

Der deutsche Tierfilmer Andreas Kieling wurde bei Dreharbeiten in den rumänischen Hochkarpaten von einem Bären angegriffen und verletzt. Zurück in Deutschland wendet er sich auf Facebook in einer Videobotschaft an seine Followerinnen und Follower und rekapituliert das Geschehene: