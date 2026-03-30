Video: watson

Militärhelikopter überfliegt Trump-Buddy Kid Rock – «Steuergeldverschwendung»

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Der Musiker Kid Rock sorgt aktuell für Kritik, nachdem er ein Video veröffentlicht hat, das einen militärischen Hubschrauber im Tiefflug über seinem Anwesen in Nashville zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie er dem Hubschrauber salutiert. Kid Rock ist ausgesprochener Unterstützer von Donald Trump. Sein Anwesen hat er im Stil des Weissen Hauses bauen lassen.

Kritik auf Social Media

Die Kommentare zum Video, das der 55-Jährige am Samstag veröffentlicht hat, fallen vorwiegend negativ aus. Viele stören sich daran, dass hier ein militärischer Flug offenbar für einen privaten Anlass genutzt wurde. Beim Helikopter handelt es sich um einen AH-64 Apache, einen Kampfhubschrauber. Militärische Fly-overs wie dieses werden in der Regel aus dem Trainingsbudget des Kriegsministeriums (ehemals Verteidigungsministerium) bezahlt. Ob der Flug über das «Southern White House», wie Kid Rocks Anwesen auch genannt wird, nur zufällig über dessen Grundstück führte oder ob der Flug eigens für den Musiker veranstaltet wurde, ist nicht bekannt.

Seitenhieb gegen kalifornischen Gouverneur

Kid Rock liess es sich nicht nehmen, das Video mit einem politischen Statement zu versehen. Während er in der Unterschrift einerseits allen dankte, «die das ultimative Opfer gebracht haben, um die USA zu schützen», teilte er gegen Gavin Newsom aus, den demokratischen Gouverneur des Bundesstaats Kalifornien. Über diesen schrieb er – wohlwollend übersetzt –: «Das ist ein Mass an Respekt, das der hirnlose Gouverneur von Kalifornien niemals kennen wird.» Kid Rock und Gavin Newsom haben sich schon mehrmals gegenseitig online angefeindet. Zuletzt hatte Newsom Kid Rock scherzeshalber untersagt, nach Kalifornien zu kommen. Dies, nachdem Kid Rock in einem Video mit dem US-Gesundheitsminister RF Kennedy zu sehen gewesen war.



Video: watson/hanna dedial

(hde)

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