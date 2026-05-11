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SNL parodiert Alkoholprobleme von Pete Hegseth, Brett Kavanaugh und Kash Patel

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Mehrere US-Medienberichte thematisierten kürzlich FBI-Direktor Kash Patels problematischen Umgang mit Alkohol. Dieser bestreitet vehement jegliches Fehlverhalten und verklagt nun das Magazin «The Atlantic» auf 250 Millionen Dollar.

Anstatt dem Druck nachzugeben, hat Sarah Fitzpatrick, die Journalistin, deren Recherche die ganze Berichterstattung losgetreten hat, jetzt noch nachgelegt. Sie berichtet darüber, wie Patel seinen eigenen FBI-Direktor-Bourbon kreiert hat.

Für Satire-Sendungen und Late-Night-Shows ist diese Geschichte natürlich ein gefundenes Fressen. Auch die bekannte Comedy-Sketch-Show «Saturday Night Live» (SNL) ging in der aktuellen Sendung vom Samstag darauf ein. Dabei bekamen auch andere von US-Präsident Donald Trump in ihr Amt ernannte Personen mit ähnlich fragwürdigem Ruf ihr Fett weg.

Wir haben euch hier die besten Szenen des Eröffnungssketchs der Sendung zusammengeschnitten und mit deutschen Untertiteln versehen:

Video: youtube/saturday night live

Neben Kash Patel (dargestellt von Aziz Ansari) werden im Sketch der US-Verteidigungs- respektive Kriegsminister Pete Hegseth (Colin Jost) und der Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh (Matt Damon) aufs Korn genommen.

Pete Hegseth stand vor seiner Vereidigung als Minister von den Medien und Trumps politischen Gegnern stark in der Kritik, weil er in der Vergangenheit seinen Alkoholkonsum nicht im Griff gehabt haben soll. Auch gegen den von Trump nominierten und später mit einer knappen Mehrheit bestätigten Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh gab es in der Vergangenheit mehrere Vorwürfe. So soll er in seiner High-School- und Studiumszeit in Verbindung mit Alkohol mehrere Male sexuell übergriffig geworden sein. (lzo)

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