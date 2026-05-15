Salt hatte am Freitagabend Probleme. Bild: keystone

Störung bei Salt sorgte für zahlreiche Meldungen

Am Freitagabend meldeten Nutzerinnen und Nutzer unterschiedlicher Anbieter eine technische Störung. Grund dafür war ein Problem bei Salt.

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Auf der Internetseite von allestoerungen.ch meldeten zahlreiche Userinnen und User von Salt, Swisscom und Sunrise Probleme. Auch Netflix, Tiktok oder Cloudflare schienen betroffen.

Die Swisscom schrieb auf ihrer Internetseite, dass es ein Problem gibt. Der Grund wurde nicht genannt. Wenig später teilte ein Sprecher jedoch mit, dass die Swisscom von der Störung nicht betroffen war. Es seien Meldungen von Swisscom-Kunden eingegangen, die aufgrund der Störung bei Salt bei Anrufen nicht durchgekommen seien. Bei der Swisscom selbst habe es jedoch keine Störung gegeben.

Auch Sunrise betont, dass das Problem im Netzwerk von Salt gelegen habe. Bei Sunrise habe man keine Störung festgestellt.

Nach kurzer Zeit war die Störung schliesslich behoben. Gemäss allestörungen.ch läuft mittlerweile alles wieder normal. (vro)