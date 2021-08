Chipmangel bremst Autoproduktion weiter aus

Wirtschaft

Der Mangel an Halbleitern bremst bei Volkswagen die Pkw-Produktion aus. Das VW-Stammwerk Wolfsburg könne nach der Sommerpause in der kommenden Woche nur eingeschränkt wieder starten, erklärte ein VW-Sprecher am Donnerstag.

Auf allen Fertigungslinien werde nur in einer Schicht produziert, es werde Kurzarbeit beantragt. «Die anhaltend eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern sorgt weiter herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeug-Produktion.»

Covid-Ausbrüche in Asien sorgten erneut für Fabrikschliessungen bei Halbleiter-Herstellern, zum Beispiel in Malaysia. Der VW-Konzern gehe davon aus, dass die Versorgung mit Chips im dritten Quartal volatil und angespannt bleibe. Daher seien weitere Produktionsanpassungen nicht auszuschliessen. "Bis Jahresende erwartet Volkswagen für die Halbleiterversorgung insgesamt jedoch eine Verbesserung.

Wir sehen vor, den Produktionsrückstand im zweiten Halbjahr soweit möglich aufzuholen", erklärte der Autobauer weiter. Der Konzern geht davon aus, dass eine sechsstellige Zahl an Fahrzeugen von den Verzögerungen betroffen ist.

Laut einem Bericht der japanischen Tageszeitung «Nikkei» muss auch Toyota seine Produktion wegen des Chipmangels deutlich senken. Im September peile der weltgrösste Autobauer nur noch eine Produktion von rund 500'000 Fahrzeugen an, berichtete die Zeitung am Donnerstag.

Zuvor hatte Toyota eine Produktion von etwas unter 900'000 Autos angesteuert. Bei dem Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Toyota war bisher besser als andere Autobauer durch die Chip-Krise gekommen, hatte aber bereits davor gewarnt, dass die Engpässe anhalten würden. In Thailand musste der Konzern im vergangenen Monat die Produktion in drei Werken aussetzen, weil die Teileversorgung pandemiebedingt stockte. (aeg/sda/awp/reu)

