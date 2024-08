Damit habe die Hausangestellte versucht, Thiam durch die angedrohte Rufschädigung zur Zahlung des hohen Geldbetrags zu bringen, hielt die Staatsanwaltschaft in ihrer kurzen Anklageschrift fest. Sie taxierte dies als versuchte Nötigung und in einer Eventualanklage als versuchte Erpressung. Auf letzteres trat das Bezirksgericht Meilen aber gar nicht erst ein.

Es folgte eine lange gerichtliche Auseinandersetzung um Entschädigungen. In dieser Zeit sei sie sehr gestresst gewesen, erklärte die Frau. Deshalb habe sie im März 2021 eine E-Mail an Thiams Assistentin geschickt.

Die Rumänin hatte für Thiam während rund sechs Jahren als Hausangestellte gearbeitet, zunächst in London, später auf dessen Wunsch ab 2015 auch in der Schweiz.

Die Richterin verkündete am Dienstagnachmittag, dass die beschuldigte Hausangestellte nicht schuldig sei und von der versuchten Nötigung freigesprochen werde. Sie erhält vom Staat eine Genugtuung in Höhe von 2000 Franken.

Autolenker meldet sich nach Kollision mit Rollstuhl bei der Polizei

Ein Rollstuhlfahrer ist am Montagabend in der Stadt Zürich auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren worden. Die fahrzeuglenkende Person hat ihre Fahrt daraufhin fortgesetzt, ohne sich um den leicht verletzten 23-Jährigen zu kümmern. Am Dienstagmorgen meldete sich der mutmasslich am Unfall beteiligte Autofahrer bei der Polizei.