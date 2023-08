Weko prüft derzeit CS-Übernahme durch UBS

Dies bestätigte ein Weko-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP am Montag auf Anfrage. Zuvor hatte die «Handelszeitung» online darüber berichtet. «Wir werden Ende September der Finma unsere Stellungnahme zukommen lassen», kündigte Weko-Direktor Patrik Ducrey an. Ob und, wenn ja, welche Auflagen die Weko der Finma empfehlen wird, dazu wollte Ducrey nichts sagen.

«Diskussionen werden nur begonnen, um anderen die eigene Meinung aufzudrängen»

In seinem Buch «Krieg der Egos» rechnet der ehemalige Werber Iwan Weidmann mit einer Gesellschaft ab, in der jeder immer recht haben will. Dränglern auf der Autobahn soll man einfach Platz machen, sagt er. Doch führt dieses Plädoyer für mehr Gelassenheit in eine Gesellschaft ohne Werte?

Wie sind Sie auf die Idee für dieses Buch gekommen?

Iwan Weidmann: Ausschlaggebend waren die erbitterten Streitigkeiten während Corona, die ich in meinem Freundes- und Familienkreis mitbekommen habe. Mehrfach habe ich erlebt, wie langjährige Freundschaften zerbrachen, weil die zustimmende oder ablehnende Haltung gegenüber den staatlichen Schutzmassnahmen nicht geteilt wurde.