Die Migros hat einen neuen Chef: Mario Irminger wird neuer Präsident der Generaldirektion

Der 57-Jährige trete sein Amt als Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschaftsbundes (MGB) am 1. Mai an, teilte die Migros am Donnerstag mit. Zumbrunnen hatte im Oktober überraschend bekannt gegeben, auf Ende April zurückzutreten: «Nach über 26 Jahren bei der Migros habe ich mich entschlossen, nochmals etwas Neues anzufangen», erklärte der Romand.

Lesbisches Paar aus Bar in Baden geworfen – so verteidigt sich der Wirt

Betagte Fussgängerin stirbt bei Verkehrsunfall in Wolfenschiessen

Eine Fussgängerin ist am Dienstag in Wolfenschiessen NW von einem rückwärtsfahrenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 89-jährige Frau starb noch am selben Tag im Spital, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Mittwoch mitteilte.