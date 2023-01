Lidl und Aldi fliegen kein Obst ein – Migros und Coop wollen daran festhalten

Knapp 7400 Tonnen Flugobst und -gemüse

Im Jahr 2021 sind gemäss Zahlen des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG) 7357 Tonnen frisches Obst und Gemüse per Flugzeug in die Schweiz eingeführt worden. Sie hatten insgesamt einen Warenwert von über 56 Millionen Franken. Das ergibt im Schnitt einen Kilo-Warenwert von 7,60 Franken. Dieser hohe Kilopreis weist darauf hin, dass die Detailhändler vor allem hochpreisige Früchte und Gemüse per Flugzeug importieren.



Die 7357 Tonnen entsprechen 9,2 Prozent der gesamten Menge an über den Luftweg importierten Waren in die Schweiz. Damit ist Obst und Gemüse die Produktkategorie, von der prozentual die grössten Volumina per Flugzeug importiert wurden, gefolgt von den Maschinen, Werkzeugmaschinen und Teilen dafür (9%) und Bekleidungs- und Pelzwaren (5%). (awp/sda)