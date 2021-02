Wirtschaft

SNB hält trotz Manipulationsvorwürfen an Geldpolitik fest



SNB hält trotz Manipulationsvorwürfen an Geldpolitik fest

Nationalbankpräsident Thomas Jordan hat bekräftigt, dass sich die Zentralbank durch die Einstufung der Schweiz als Währungsmanipulator durch die USA nicht von ihren Eingriffen am Devisenmarkt zur Schwächung des Franken abbringen lassen werde.

«Diese Bezeichnung durch die Amerikaner wird keinen Einfluss auf unsere Geldpolitik haben», sagte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Montag in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin ECO des Schweizer Fernsehens.

«Im Moment sind diese Interventionen in den Devisenmarkt sehr wichtig, weil wir grossen Druck auf den Franken gesehen haben, gerade in der Covid-Krise», sagte Jordan. «Wenn man nur die nominelle Wechselkursentwicklung anschaut, wie stark sich der Franken in den letzten zwölf Jahren aufgewertet hat, wie tief die Inflation bei uns war, dann sollten alle einsehen, dass die Schweiz alles andere als ein Währungsmanipulator ist.»

Gespräche mit den USA geplant

Mit der US-Finanzministerin und ehemaligen Chefin der amerikanischen Notenbank (Fed), Janet Yellen, hat laut Jordan über das Thema bislang nicht gesprochen. «Diese Gespräche wird es aber geben», sagte Jordan. «Zuerst auf technischer, dann auf politischer Ebene.»

Die Notenbank stemmt sich seit sechs Jahren mit Negativzinsen und Fremdwährungskäufen gegen eine Aufwertung des in Krisenzeiten als sicherer Hafen gefragten Frankens. In den ersten neun Monaten 2020 nahm die SNB dafür gut 100 Milliarden Franken in die Hand.

SNB sorgt für Preisstabilität

Jordan erinnerte daran, dass die Finanzierung des Staates nicht vorrangige Aufgabe der Nationalbank sei. Die SNB habe den Auftrag, für Preisstabilität zu sorgen. Bund und Kanton könnten derzeit die steigenden Schulden dank tiefer Zinsen günstig refinanzieren.

Auf die Frage, ob die Unternehmen im aktuellen Lockdown zusätzliche Covid-Kredite benötigten, zeigte sich Jordan zurückhaltend. Die Situation müsse sehr genau beobachtet werden. Derzeit scheine das Kreditsystem zu funktionieren und die Banken gewährten Kredite. (sda/reuters/awp)

