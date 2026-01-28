bedeckt
Tesla schliesst erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab

28.01.2026, 22:2928.01.2026, 22:43

Tesla hat erstmals ein Jahr mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Erlöse fielen 2025 angesichts gesunkener Auslieferungen um rund drei Prozent auf 94,8 Milliarden Dollar, wie der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller mitteilte.

Der Jahresgewinn fiel um 46 Prozent auf rund 3,8 Milliarden Dollar. Tesla verbuchte 2025 den zweiten jährlichen Rückgang der Auslieferungen in Folge. Sie sanken um 8,5 Prozent auf gut 1,636 Millionen Fahrzeuge.

Den bisherigen Höhepunkt hatte Tesla 2023 mit etwas über 1,8 Millionen ausgelieferten Wagen erreicht. 2024 hatte der Umsatz trotz der niedrigeren Auslieferungen noch um ein Prozent zugelegt. (sda/dpa)

Deutsche Autohersteller fahren Tesla in Europa davon
Themen
