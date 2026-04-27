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Vollmond 1. Mai 2026: Wissenswertes über den Blumenmond

This image provided by NASA, the Artemis II crew captured this view the Moon and Earth are shown on Monday, April 6, 2026. (NASA via AP) NASA Artemis Moonshot
Im Mai erscheinen die beiden Vollmonde kleiner und dunkler als gewöhnlich. Bild: keystone

Zwei Mikromonde im Mai – was das bedeutet

Im Mai gibt es zwei Vollmonde, die genau am Monatsanfang und -ende auftreten: der erste am 1. Mai und der zweite am 31. Mai 2026.
27.04.2026, 10:5827.04.2026, 10:58

Der Mai bietet gleich zwei Vollmonde – lustigerweise treten sie genau am ersten Tag und am letzten Tag des Monats auf.

Der erste Vollmond tritt am 1. Mai um 19.23 Uhr (MEZ) auf. Es handelt sich dabei um den sogenannten Blumenmond (Flower Moon). Er steht für den Höhepunkt des Frühlings, wenn die Natur in voller Blüte steht, Pflanzen spriessen und der Sommer naht. Der Name geht auf indigene Völker Nordamerikas zurück.

Es handelt sich dabei um einen sogenannten Mikromond. Das heisst: Der Mond befindet sich zu diesem Zeitpunkt in einem besonders weit entfernten Punkt seiner Umlaufbahn – dem Apogäum. Dadurch erscheint er etwas kleiner und dunkler als gewöhnlich – etwa fünf Prozent kleiner und rund zehn Prozent lichtschwächer als ein durchschnittlicher Vollmond. Im Alltag ist dieser Unterschied kaum zu erkennen, wird aber im Vergleich zu einem Supermond auf Fotos deutlicher sichtbar.

Zweiter Vollmond im Mai

Der zweite erfolgt am 31. Mai um 10:45 Uhr (MEZ). Auch er ist ein Mikromond. Er befindet sich sogar noch etwas weiter von der Erde entfernt als der erste. Er hat noch zwei weitere Bezeichnungen: Blauer Mond und Erdbeermond. Leider färbt sich der Mond dabei weder blau noch rot. Der Blaue Mond nennt man den zweiten Vollmond in einem Kalendermonat. Er ist eher selten, daher die Redewendung «once in a blue moon». Er kommt etwa alle zweieinhalb Jahre vor. Der zweite Name stammt auch von den Ureinwohnern Nordamerikas und markiert die Zeit der Erdbeerernte.

Aufgrund der zwei Vollmonde im Mai wird es in diesem Jahr insgesamt 13 Vollmonde geben. (cst)

Mehr dazu:

2026 wird es 13 Vollmonde geben
12 spannende Fakten zum Vollmond
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