Zürcher Forschungsteam entdeckt Auslöser von Multipler Sklerose

13.01.2026, 17:00
Multiple Sklerose, Frau im Rollstuhl.
Multiple Sklerose kann unter anderem zu Lähmungen führen. (Symbolbild)Bild: shutterstock.com

Das Zusammenspiel eines weit verbreiteten Virus und bestimmter Gene kann Multiple Sklerose auslösen. Das zeigt ein Forschungsteam der Universität Zürich in einer neuen Studie.

Die am Dienstag im Fachjournal «Cell» veröffentlichten Resultate zeigen, wie Umwelteinflüsse und Gene gemeinsam zur Erkrankung beitragen.

Multiple Sklerose, kurz MS, ist eine chronische Erkrankung des Nervensystems. Dabei greift das eigene Immunsystem Gehirn und Rückenmark an. Die Krankheit verläuft sehr unterschiedlich und kann unter anderem zu Lähmungen, Sehstörungen, Gefühlsstörungen oder starker Erschöpfung führen.

Schon länger ist bekannt, dass alle Menschen mit MS auch das Epstein-Barr-Virus, den Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers, in sich tragen, wie die Universität Zürich in einer Mitteilung zur Studie erklärte. Eine Infektion mit dem weit verbreiteten Epstein-Barr-Virus allein reicht aber nicht aus, um MS auszulösen. Rund 95 Prozent der Bevölkerung tragen das Virus in sich, an Multipler Sklerose erkrankt sind schweizweit rund 18'000 Menschen.

Besonders hoch ist das MS-Risiko, wenn die Infektion erst im Jugendalter erfolgt und als Pfeiffersches Drüsenfieber ausbricht. Doch auch dann erkranken längst nicht alle.

An Impfung wird bereits gearbeitet

Wie die Forschenden nun zeigten, braucht es neben dem Virus auch einen genetischen Risikofaktor, den sogenannten HLA-DR15 Haplotyp. Zusammen können diese beiden Faktoren zu einer Fehlreaktion des Immunsystems führen, bei der Immunzellen, die das Virus bekämpfen sollten, fälschlicherweise auch das sogenannte Myelin , eine schützende Schicht, die die Nervenfasern im Gehirn und Rückenmark umhüllt, angreift.

Mehrere Forschungsgruppen und Firmen arbeiten laut der Universität Zürich bereits an Impfungen gegen das Epstein-Barr-Virus. Dieses wird nicht nur mit MS, sondern auch mit anderen Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis und systemischem Lupus sowie mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht. (sda)

