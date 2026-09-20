History Porn

History Porn Teil CXIV: Geschichte in 41 Wahnsinns-Bildern

Anna Rothenfluh Folge mir

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Es ist wieder mal so weit ...

London, England, 1985:

... der History Porn ruft an! Dieses Mal mit Cellnet, einem der ersten analogen Mobilfunknetze im Vereinigten Königreich. Jene erste Generation (1 G) erlaubte nur die reine Sprachübertragung.

Wanderlust

Wändlispitzloch im Fluebrigmassiv, Schwyzer Alpen, Schweiz, ca. 1930:

ETH Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Puck Fair

Killorglin, County Kerry, Irland, ca. 1900:

Puck Fair ist das Fest des Ziegenbocks. So heisst das älteste und grösste Volksfest Irlands in Killorglin, das jährlich im August stattfindet.

Ursprünglich heidnischen Ursprungs, beschwor man wohl, wie bei so vielen vorchristlichen Zeremonien, die Fruchtbarkeit. An diesen drei Tagen damit, dass man einen wilden Ziegenbock im Gebirge der MacGillycuddy's Reeks fängt und ihn in die Stadt bringt. Dort wird er vom ältesten Mädchen der örtlichen Grundschulklasse – der jungfräulichen Königin von Puck – zum König gekrönt und für den weiteren Verlauf der Feierlichkeiten in einem kleinen Käfig auf die Festtribüne gestellt, bevor er wieder in die heimatlichen Berge zurückgeführt wird.

Natürlich gibt's da auch noch andere Attraktionen als bloss ner Ziegenbock, 1954. bild: vintag.es

Seit den Protesten verschiedener Tierrechtsgruppen jedoch wird das Tier nur noch für einige Stunden mitten in der Stadt ausgestellt.

Model für zwischendurch

USA, 1968:

Cynthia Korman schwebend für «Harper's Bazaar».

Unethische Medizinforschung

Willowbrook State School, Staten Island, New York, 1971:

bild: Eric Aerts/College Of Staten Island's collection

Die Willowbrook State School war für Dr. Saul Krugman die ideale Forschungseinrichtung: chronisch überfüllt und katastrophal unhygienisch – die grösste im Land für Kinder mit geistigen Behinderungen. Und diese waren zu 90 Prozent mit Hepatitis infiziert; ihre Lebern hatten sich bereits kurz nach der Ankunft in der staatlichen Einrichtung entzündet.

bild: Eric Aerts/College Of Staten Island's collection

Um herauszufinden, welche Virustypen die Krankheit verursachten und wie eine Ansteckung zu verhindern sei, experimentierte er 15 Jahre lang an den Kindern rum. Er verabreichte den gesunden lebende Hepatitisviren aus den Stuhlproben der kranken – in Milchshakes untergemischt. Andere erhielten vorab Antikörper aus dem Blutplasma bereits genesener Patienten, um die Schutzwirkung auf eine nachfolgende Infektion zu testen. Die Kontrollgruppe wiederum wurde geimpft, aber nie dem Virus ausgesetzt.

bild: Eric Aerts/College Of Staten Island's collection

Dr. Krugman beobachtete genau, wie die Kinder erkrankten, die von ihm Infizierten taten das alle, manche von ihnen schwer. Ihre Haut und Augen verfärbten sich gelb und ihre Lebern vergrösserten sich. Er schaute zu, wie sie sich erbrachen und ihre Nahrung verweigerten.

Und er empfand es als vertretbar, weil die meisten von ihnen ja auch ohne sein Zutun infiziert worden wären. Nur erhöhte er mit seinen Experimenten das Risiko auf 100 Prozent.

Zudem hatten die Eltern eine schriftliche Einwilligung unterzeichnet – allerdings unter fragwürdigen Umständen: Meldete man sein Kind für die als harmlos beschriebene Studie an, konnte man die hoffnungslos lange Warteliste umgehen und erhielt einen Platz in der Einrichtung, die für höchstens 4000 Kinder gebaut war, 1965 aber bereits 6000 beherbergte.

bild: Eric Aerts/College Of Staten Island's collection

Erst als die Reporterin Jane Kurtin und ihr Ehemann und Fotograf Eric Aerts im Staten Island Advance eine Serie von über zwei Dutzend Artikeln mit erschütternden Fotos aus Willowbrook veröffentlichten, kam ans Licht, was dort geschah.

Und als ein Jahr darauf der investigative Reporter Geraldo Rivera die Einrichtung mit einer versteckten Kamera filmte, erfuhr das ganze Land von den Experimenten, der körperlichen, der seelischen und der sexuellen Gewalt.

Bild: reddit/historyporn

Dass die Kinder auf dem Boden schliefen, teilweise nackt, in ihrem eigenen Urin und Kot. Dass die «Willowbrook Shower» darin bestand, mit demselben Lappen gewaschen zu werden, mit dem auch der Boden gereinigt wurde. Dass manche in Zimmern ohne Fenster lagen, tagelang ans Bett gekettet oder auf ihren Karren geladen, ohne jeden menschlichen Kontakt. Dass ihr Essen aus einer breiigen Masse bestand, die versetzt war mit starken Beruhigungsmitteln. Dass die hungrigen Mäuler im Akkord damit gefüttert wurden – von einer einzelnen Pflegerin mit einem Löffel. Und dass die, die nichts abbekamen, die runtergetropfte Pampe vom Boden leckten.

Die Empörung war riesig. Und führte nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung von Riveras «Willowbrook: The Last Great Disgrace» zu einer Sammelklage, die mit einem rechtlich bindenden Vergleich endete und den Staat New York zur schrittweisen, überwachten Schliessung von Willowbrook verpflichtete.

Dr. Krugman gelang es dank der Studie, Hepatits A und B als zwei verschiedene Viruserkrankungen zu identifizieren. Seine Erkenntnisse trugen massgeblich zur späteren Entwicklung der Impfstoffe für beide Typen bei, die heute im Einsatz sind.

Die Gewinner und Gewinnerinnen der renommierten Albert-und-Mary-Lasker-Preise für medizinische Forschung und öffentlichen Dienst im Jahr 1983: Einer davon, der vierte von links, ist Dr. Saul Krugman. Bild: Bettmann

Detroit, Michigan, USA, 1973:

Frisch produzierte Chrysler werden am Standort Lasher Road/I-75 in Detroit auf Eisenbahnwaggons verladen, um von dort aus im ganzen Land vertrieben zu werden.

Spurensicherung nach dem Krieg

Grabstelle in einem kosovarischen Dorf, Juli 1999:

Nachdem die 78 Tage dauernden NATO-Bombardierungen Jugoslawiens geendet hatten, wurde die Region unter internationale Verwaltung gestellt und von der NATO-geführten Kosovo-Truppe (KFOR) gesichert. Sie überwachte den Abzug der serbischen Truppen aus dem Kosovo und war dafür zuständig, ein sicheres Umfeld für die Rückkehr der ursprünglich vertriebenen albanischen Flüchtlinge zu schaffen.

Danach begannen die internationalen Ermittlungen, die systematische Untersuchung mutmasslicher Massengräber, um Kriegsverbrechen während des Kosovokrieges zu dokumentieren. Durchgeführt wurden sie von forensischen Teams aus Kanada, Grossbritannien, den USA und Skandinavien im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (ICTY).

US-Marines sicherten als Teil der Kosovo-Truppe die Fundorte ab, während die Forensiker nach Beweisen für ethnische Säuberungen und Massaker an der kosovo-albanischen Zivilbevölkerung suchten. Ihre Ergebnisse fanden später vor dem ICTY in Prozessen auch gegen den jugoslawischen Staatspräsidenten Slobodan Milosevic Verwendung, der 2006 an einem Herzinfarkt starb, bevor ein Urteil gesprochen wurde.

Insgesamt wurden im Kosovo in den Jahren nach dem Krieg mehrere hundert solcher Grabstätten mit tausenden Opfern identifiziert und exhumiert.

Die Kosovo-Truppe ist bis heute im Land stationiert, ihr Auftrag lautet: Ein sicheres Umfeld und Bewegungsfreiheit für alle Menschen und Gemeinschaften im Kosovo zu gewährleisten – jederzeit und unparteiisch mit dem längerfristigen politischen Ziel, die Beziehung zwischen Kosovo und Serbien zu normalisieren.

Model für zwischendurch

USA, 1969:

Agneta Darin in einem wilden Patchworkrock aus Seide und Satin fürs Magazin «Harper’s Bazaar».

Die Pelzforelle

Eine nette Alternative zum singenden Fisch ist dieses pelzige Kerlchen hier, das dank seines dichten Fells seine Körperwärme im Wasser halten kann. Nein, natürlich nicht! Es sind keine tatsächlichen Exemplare einer Fischart mit Fell bekannt. Das Wesen entstammt der amerikanischen und isländischen Folklore, wo Geschichten über es bis weit ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Das oben abgebildete, präparierte Exemplar stammt von einem Ross C. Jobe, der es auf besonders raffinierte Weise mit weissem Kaninchenfell umwickelt hat. Heute ist die Pelzforelle im Royal Museum of Scotland zu bewundern.

Das Phänomen haarähnlicher Auswüchse bei Fischen aber existiert tatsächlich.

Der sogenannte Wasser- oder Fischschimmel (Saprolegnia) ist ein Pilz, der Fische befallen und dazu führen kann, dass sie mit einem weissen, fellartigen Belag bedeckt erscheinen. Das sieht dann so aus:

Diese wundersame orange-rote Kreatur mit dem Namen Haariger Geisterpfeifenfisch (Solenostomus snuffleupagus – nach der Sesamstrassenfigur Mr. Snuffleupagus) wiederum zieren genetisch bedingt längliche Hautfäden, die ihm von seiner röhrenförmigen Schnauze und dem ganzen anderen Rest seines winzigen, bloss 22 bzw. 33 Millimeter langen (Weibchen sind ein wenig grösser) Körperchens herunterzotteln.

Beschrieben wurde er aber erst 2026 zum ersten Mal. Er treibt sich im südwestlichen Pazifik von Queensland und Papua-Neuguinea bis Fidschi in Tiefen von 5 bis 30 Metern zwischen fadenförmigen roten Makroalgen herum, in denen er aufgrund seiner Erscheinung prächtig getarnt ist.

Totenehrung

Nürnberg, Deutschland, Reichsparteitag 1934:

Adolf Hitler, Heinrich Himmler und SA-Führer Viktor Lutze stehen während der feierlichen Trauerzeremonie vor der Ehrenhalle.

Model für zwischendurch

Rom, Italien, 1969:

Bild: vintag.es

Veruschka, sprich das erste deutsche Supermodel, das mit ganzem Namen Vera Anna Gottliebe Gräfin von Lehndorff heisst und nicht nur Model, sondern ebenso eine dem ostpreussischen Adel entsprungene Schauspielerin, Malerin und Fotografin ist, trägt hier ein Strickensemble der italienischen Modeschöpferin Mila Schön. Im Maserati Ghibli hinter ihr sitzt Hiram Keller, der u. a. in Fellinis Satyricon mitspielte. Diese Szene aber war für die «Vogue».

Weitab vom Schuss

Einödsbach, Oberallgäu, Bayern, Deutschland, 1890:

ETH Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Der Weiler liegt auf 1113 Meter Höhe und besteht aus drei Häusern und der Kapelle St. Katharina. Menschliches Treiben herrscht heute nur noch im Berggasthof, was Einödsbach allerdings zum südlichsten, ständig bewohnten Ort Deutschlands macht.

Liebesgrüsse aus Moskau



Moskau, UdSSR, ca. 1980er:

Frohes Sonnenbaden im Park vor der Lomonossow-Universität, der grössten Universität Russlands.

Der purpune Blumenkohl

New York, USA, um 1910:

Der purpurne Blumenkohl – so beschrieben Zeitgenossen J.P. Morgans Nase. An diesem Mann war so ziemlich alles imposant; sein ganzer Körper türmte sich genauso in die Höhe wie in die Breite, sein Blick kam stechend aus den dunkel umbuschten Augen und machte jeden, der ihm in die Quere kam, unschädlich.

Morgan war, was man heute als Investmentbanker bezeichnen würde; sein Bankhaus beherrschte die Wall Street um die Wende des 20. Jahrhunderts. Er finanzierte Unternehmen und schloss sie zu riesigen, multinationalen Konzernen zusammen, hatte seine Finger in der Stahlindustrie (U.S. Steel), in der Landwirtschaft (International Harvester) und im Strombusiness (General Electric Company). Zusätzlich kontrollierte er 21 amerikanische Eisenbahngesellschaften und mischte in der Welt der Versicherungen (Aetna) mit. Sprich, er war der Baron der amerikanischen Wirtschaft.

Denn 1907, als zwei Spekulanten versuchten, den Aktienkurs eines Kupferunternehmens mit unlauteren Mitteln in die Höhe zu treiben und damit das ganze Finanzsystem in eine üble Krise stürzten, gab es noch keine keine staatliche Institution, die den Kollaps hätte verhindern können. Allein J.P. Morgan war dazu imstande. Der Mann mit der von Rhinophym zerbeulten Nase. Die Hautkrankheit war das ausgewachsene, letzte und knollig wulstige Stadium einer Rosacea, das bereits den kleinen Morgan befallen hatte. Und sie war der Nährboden für seine Unsicherheit, die «nur notdürftig durch seine bellende Stimme und sein tyrannisches Auftreten verborgen wurde», wie sein Biograph Ron Chernow schreibt.

J.P. Morgan war aufbrausend, ganz besonders dann, wenn ihn jemand ungefragt zu fotografieren wagte.

1910 schlägt er den unerlaubt Blitzenden mit seinem Spazierstock. Bild: wikimedia

Die talgigen Wucherungen chirurgisch abzutragen, kam für ihn nicht in Frage, weil er fürchtete, seine Krampfanfälle aus der Kindheit würden durch einen operativen Eingriff zurückkehren. Er probierte sich erfolglos durch alle anderen zur Verfügung stehenden Mittel, während er sich nach aussen hin stets so gab, als wäre der purpurne Blumenkohl sein lieb gewonnenes Markenzeichen:

«Jeder kennt meine Nase. Es wäre für mich unmöglich, auf den Strassen von New York ohne sie aufzutauchen.» J.P. Morgan

Allerdings taucht er ohne sie auf allen offiziellen Porträts auf. Ihr wahres Ausmass liess er hinter einem gezielten Schattenwurf verbergen. Wer seine Fotos unretuschiert veröffentlichte oder ihn wegen seines Aussehens verspottete, flog aus Jachtclubs und Union Leagues.



J.P. Morgan einmal im Original und einmal retuschiert. bild: rarehistoricalphotos

1907 aber hielt sich die versammelte amerikanische Finanzgesellschaft an seiner rettenden Knollennase fest. Denn ihr Träger sorgte persönlich dafür, dass sie nicht unterging.

Nächtelang versammelte er die wichtigsten New Yorker Bankiers und Finanziers in seiner Privatbibliothek und brachte sie dazu, gemeinsam Kapital bereitzustellen. Er bewahrte sämtliche Banken und Trust Companies vor dem Ruin, ein paar davon aber liess er bewusst fallen.

Sechs Jahre später gaben die Muskeln seines Rachens auf, sodass er weder essen noch sprechen konnte. Er glitt in eine Bewusstlosigkeit und von dort am 31. März 1913 in den Tod.

J.P. Morgan hinterliess viel Geld und wenig Briefe. Einen Grossteil davon hatte er zu Lebzeiten vernichtet; das Erbe eines Mannes, der ein Leben lang selbst bestimmte, unter welchen Bedingungen und in welchem Umgang ihn die Welt zu sehen bekam und schliesslich dafür sorgte, dass dies auch für die Nachwelt galt.

Diese hatte aber doch immerhin aus der Abhängigkeit von jenem mächtigen Mann gelernt und dafür gesorgt, dass das Finanzsystem eine staatliche Stütze im Falle einer weiteren Krise erhält: Die US-Notenbank (Federal Reserve), die noch im selben Jahr gegründet wurde.



Model für zwischendurch

USA, 1943:

Toni Hollingsworth, reichlich eingepelzt für «Harper’s Bazaar».

Matisse malt

Hier bereits vom Bett aus, in das ihn der Darmkrebs gezwungen hatte. Und weil der französische Künstler (1869–1954) darum nicht mehr auf die herkömmliche Art malen konnte, befestigte er ein Stück Kohle an einem etwa drei Meter langen Bambusstab und zeichnete damit auf die Wand in seinem Apartment im Hôtel Régina in Nizza.

Hier entwarf er die Wandbilder für die zukünftige Chapelle du Rosaire de Vence, ein kleines Kapellchen für Dominikanerinnen an der französischen Riviera, sein letztes Stück Arbeit, sein «chef-d’œuvre», das für ihn «die Erfüllung eines ganzen der Arbeit gewidmeten Lebens» brachte.

Auch schnitt er mit einer Schere Formen aus farbigem Papier aus, und seine Assistenten befestigten sie nach seinen Anweisungen an der Wand. Bild: Conde Nast Collection Editorial

Trotz seiner katholischen Erziehung hatte er den Glauben nicht bis ins Erwachsenenalter hinein mitgenommen. Oder zumindest nicht auf die konventionelle Weise. Er bezeichnete sich als überzeugten Atheisten, der aber bei der Arbeit an Gott glaube, wie er einem Reporter einmal sagte. Sein künstlerischer Schaffensprozess war für ihn also eine durchaus spirituelle Erfahrung.

«L'Atelier rose» von Henri Matisse aus dem Jahr 1911. Bild: Hulton Archive

«Grand nu couché (Nu rose)» aus dem Jahr 1935. Bild: Hulton Archive

In seinem letzten Werk fand dann dieses transzendente Empfinden zur vollen Entfaltung: Alles sollte darin auf seine Essenz reduziert werden. Auf ein paar einfache, schwarze Linien, mit denen er die Jungfrau Maria mit ihrem Kind umgeben von elf Blüten schuf und den späteren Leidensweg ihres Sohnes Jesu darstellte. Die Strenge seiner Wandbilder aber durchbrach Matisse mit seinen Buntglasfenstern, die blaugrüngelbe Lichtstrahlen durch den Raum tanzen lassen.

Die von Matisse gestalteten Wandbilder und Buntglasfenster in der Chapelle du Rosaire de Vence. bild: via nice.love-spots

Watching You



Tainan, Taiwan, 1962:

bild: via r idiculouslyinteresting

Schilder eines Augenarztes, an denen keiner unbemerkt vorbeikommt.

Bella Italia

1965:

Duomo di Milano, Mailand. Bild: via flickr/gbfernie5

Torre dell’orologio am Markusplatz in Venedig.



Bild: flickr/gbfernie5

Cattedrale Metropolitana di Santa Maria del Fiore mit dem Glockenturm Campanile di Giotto in Florenz. Bild: flickr/gbfernie5

Im Pantheon, Rom. Bild: flickr/gbfernie5

Nonne mit Computer

USA, 1965:

Bild: reddit

1965, im Alter von 51 Jahren, promovierte die Ordensschwester Mary Kenneth Keller an der University of Wisconsin–Madison mit der Dissertation «Inductive Inference on Computer Generated Patterns». Darin versuchte sie, mit Hilfe ihres FORTRAN-Programms die vorher erzeugten Muster mittels Induktion wiederzuerkennen – methodisch also verwandt mit dem, was man heute als maschinelles Lernen bezeichnet; ein Kernbereich der KI-Forschung.

«Zum ersten Mal können wir jetzt den kognitiven Prozess maschinell simulieren. Wir können Studien zur künstlichen Intelligenz betreiben.» Sister Mary Kenneth Keller

Gemeinsam mit einem gewissen Irving C. Tang erhielt sie am selben Tag den ersten Informatik-Doktortitel der USA.

Sister Mary war auch an der Entwicklung der Programmiersprache BASIC beteiligt: Sie erhielt eine Ausnahmegenehmigung, um an einem Informatik-Workshop der National Science Foundation am damals ausschliesslich Männern vorbehaltenen Dartmouth College teilzunehmen. Dort arbeitete sie gemeinsam mit John G. Kemeny und Thomas E. Kurtz an der Implementierung des BASIC-Kernels.

Später half sie bei dessen Vermittlung, denn BASIC machte Computer für Schulen und Universitäten breit nutzbar für alle Menschen, auch fernab der Informatik.

Sister Mary gründete das Informatik-Institut am Clarke College (heute Clarke University) in Dubuque, Iowa – einer von ihrem Orden gegründeten Frauen-Hochschule – und leitete es 20 Jahre lang. Stets war sie darum bemüht, den Frauen den Zugang zur Informatik zu ermöglichen; Mütter durften sogar ihre Babys mit zum Unterricht bringen.

Model für zwischendurch

USA, 1960:

Sondra Peterson im Wickelkleid für «Harper’s Bazaar».

Arnie forever

USA, 1970:

Arnold Schwarzenegger posiert mit Betty Weider und anderen Models fürs Bodybuilding- und Fitnessmagazin «Santé et Force», das unter anderem in Kanada und Frankreich von den 1940ern bis in die 1970er Jahre hinein erschien.

History Porn

Mit «Porn» können im Englischen auch TV-Shows, Artikel oder eben Fotos gemeint sein, die ein übermässiges, unwiderstehliches Verlangen nach oder Interesse an etwas befriedigen sollen. Uns erreichen immer mal wieder kritische Kommentare bezüglich des Namens dieses Formats. Wir können verstehen, dass es teilweise etwas respektlos anmuten mag, von geschichtlichen Tragödien in Verbindung mit dem Begriff «Porno» zu lesen. Wir haben uns aber an «reddit» orientiert und lesen den Namen mehr als in Bildern erzählte, unzensierte Geschichte, die anregt und manchmal amüsiert, aber eben auch schockieren kann.Mit «Porn» können im Englischen auch TV-Shows, Artikel oder eben Fotos gemeint sein, die ein übermässiges, unwiderstehliches Verlangen nach oder Interesse an etwas befriedigen sollen.