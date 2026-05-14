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Auffahrt 2026: Was feiern wir an diesem Feiertag?

ZU PFINGSTEN UND AUFFAHRT: ARCHIVBILD ZUM VERLGEICH DES OSTERSTAUS AM GOTTHARD VON 2019 MIT DEM VERKEHRSAUFKOMMEN VON 2020, AM DONNERSTAG, 9. APRIL 2020 - Stau vor dem Gotthard in Silenen Richtung Sue ...
An Auffahrt kommt es immer wieder zu Stau.Bild: KEYSTONE

Auffahrt: Warum feiern wir das schon wieder?

Heute feiern wir Auffahrt. Doch was hat dieser Feiertag überhaupt für eine Bedeutung? Und was hat er mit Karfreitag, Ostern und Pfingsten zu tun?
30.05.2020, 17:3214.05.2026, 06:17

Wann ist Auffahrt?

Auffahrt ist nicht an ein fixes Datum gekoppelt, sondern richtet sich nach Ostern. Auffahrt ist jeweils 39 Tage nach Ostersonntag und zehn Tage vor Pfingsten.

Update
Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Was ist die Bedeutung von Auffahrt?

https://pixabay.com/de/heilig-kreuz-bibel-gebet-altes-buch-3306800/ religion, christentum, katholismus, kreuz, jesus, bibel
Bild: Pixabay

Auffahrt und Pfingsten hängen laut christlichem Glauben mit dem Karfreitag und Ostern zusammen. Laut biblischer Erzählung starb Jesus an Karfreitag, nachdem er verraten und verurteilt worden war. Er wurde gekreuzigt, weil er behauptete, Gottes Sohn zu sein. An Ostersonntag soll er auferstanden sein.

«Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.»
Apostelgeschichte 1,3.9–10

Jesus zeigte sich nach seiner Auferstehung während den darauffolgenden 40 Tagen immer wieder seinen Jüngern und «hat vom Reich Gottes gesprochen». Am letzten Tag wurde er zum «Himmel emporgehoben». Dies wird heute als Auffahrt oder Christi Himmelfahrt gefeiert.

Was ist die Bedeutung von Pfingsten?

Hortus Deliciarum, Pfingsten: Die Aussendung des Heiligen Geistes auf die Apostel. ILLUSTRATION ZU PFINGSTEN UND AUFFAHRT SCHWEIZ.
Bild: Herrad von Landsberg

Zehn Tage danach wird Pfingsten gefeiert. Am «fünfzigsten Tag» nach Ostern wurde den Jüngern die Botschaft überbracht, dass sie die Lehren von Jesus auf der ganzen Welt verteilen sollten. Es gilt als «Geburt» der Kirche.

«Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.»
Apostelgeschichte 2,1–4

Der Tag, an dem Pfingsten gefeiert wird, variiert jedes Jahr. Das Datum ist abhängig vom Ostertermin, der jeweils am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang angesetzt wird. Pfingsten fiel letztmals im Jahr 1818 auf den frühestmöglichen Termin 10. Mai. Das nächste Mal ist erst 2285 wieder möglich.

Wo sind Auffahrt und Pfingsten ein Feiertag?

Auffahrt ist in allen Kantonen ein dem Sonntag gleichgestellter Feiertag. Anders sieht es bei Pfingsten aus. Der Pfingstmontag ist nicht in allen Kantonen ein Feiertag, selbst in den Kantonen gibt es regionale Unterschiede.

Pfingstmontag ist in folgenden Kantonen ein Feiertag:

In den anderen Kantonen gibt es regionale Unterschiede oder der Pfingstmontag ist kein gesetzlicher Feiertag.

(pit)

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189 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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AfterEightUmViertelVorAchtEsser___________________
12.05.2020 15:50registriert August 2017
«Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.»

Wenn ich zu viel vom heiligen Geist trinke, beginne ich auch in fremden Sprachen zu reden. 😂😂😂
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Merida
12.05.2020 22:33registriert November 2014
Könnt ihr auch noch die Erklärung zu Fronleichnam dazuschreiben?
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Raembe
28.05.2020 18:04registriert April 2014
Freue mich auf extrem auf diese Pfingsten, dank Corona findet das jährliche Familientreffen nicht statt. 😅
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