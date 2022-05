Quizz den Huber: Bleibt unser Dani bei der Affenhitze cool?

bild: watson.ch

QDH: Bleibt Huber bei der Affenhitze cool?

Liebe Huberquizzer

Letzte Woche verzeichnete unsere hellste Kerze beim Quiz einen veritablen Abschiffer: vier Punkte. Auch im Vergleich zu euch Teilnehmern schnitt der grosse Hubini verhältnismässig schlecht ab. 28 Prozent erreichten eine höhere Punktzahl. Normalerweise wird Huber nur von 2 bis 5 Prozent der Teilnehmer besiegt.

Nach so viel Statistik nun zum Quiz. Mal schauen, ob unser Dani sich wieder einmal in seine Komfortzone (7 bis 8 Punkte) spielen kann. Oder gar in die Euphoriezone (9 bis 10 Punkte).

10 Fragen QDH #208