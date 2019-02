Wissen

Spass

Daniel Huber ist die hellste Kerze von watson. Schlägst du ihn im Quiz?



OQ-Dani ist zurück! Auf zum Huber-Quiz! (Und wir lüften zwei Geheimnisse) Bild:

Liebe Huber-Quizzer

Er ist wieder da: OQ-Huber (Original Quizzer). Und er hat sein Monsterhirn wieder dabei. An dieser Stelle möchten wir uns aber erstmal bei Jonas Projer entschuldigen. Es tut uns leid, dass unsere hellste Kerze Sie in den Ferien nicht erkannte. Ihm war es also peinlich. Ich hoffe, Sie verzeihen ihm.

Wie versprochen, müssen wir noch zwei Dinge klären: 1. Wer war die unbekannte Kerze Watsonkognito? 2. Wie viele Leute dachten, Zürich sei während des Zweiten Weltkriegs nie bombardiert worden? Wir klären in umgekehrter Reihenfolge auf.

Mich persönlich hätte ja wundergenommen, wie viele watson-User es Zürich gegönnt haben, dass es im Zweiten Weltkrieg dreimal bombardiert wurde – aber User «maxi» und seine Armee der Herzen wollten etwas anderes wissen.

Unser IT-Guru Yannik hat nach einem mutigen Kampf folgendes aus unserer Datenkrake herausgeprügelt:​

Auf die falsche Antwort Zürich tippten 65,5% aller Teilnehmer. Fast zwei Drittel der Quizzer lagen hier falsch.

Die richtige Antwort Kreuzlingen wurde mit 17,7% am zweitmeisten gewählt.

Basel mit 11,2% und Schaffhausen 5,6% (das bekannteste weil grösste Bombardement) folgen auf den Plätzen.

Und nun zur Lüftung der geheimnisvollen Identität von Watsonkognito. Watsonkognito ist ...

... Trommelwirbel ...

... Trommelwirbel ...

... Trommelwirbel ...

... unser versierter Politik-Experte Christoph «Bernetto» Bernet.

bild: watson.ch

Wir werden es Bernetto nie vergessen, dass er für Huber in die Bresche gesprungen ist. Dafür braucht es Chuzpe – wie auch für diesen Tweet gleich danach:

Was für eine Pfeife, dieser «Watsonkognito»! Wo hat ⁦@Toggweiler den nur ausgegraben?⁩ -> Quizz den Huber ohne Huber: Schlägst du die geheminisvolle unbekannte Kerze? - via ⁦@watson_news⁩ https://t.co/5vUVMb8FIZ — Christoph Bernet (@ChristophBernet) February 17, 2019

Nun aber zurück zu unserer hellsten Kerze der Redaktion. Dani Huber – auf zum Quiz.

1. Beginnen wir gleich mit einer Premiere, einer Frage mit nur drei Auswahlmöglichkeiten! Anatomie: Was ist KEIN Teil des menschlichen Gehirns? AP/AP Balken Nagel Brücke 2. Schweiz: Der «Aescher» ist in aller Munde und vor allem auf allen Social-Media-Kanälen ein Dauerbrenner. Wo befindet er sich? Im Kanton Appenzell Innerrhoden Im Kanton Graubünden Im Kanton Bern Im Kanton Uri 3. Populärkultur: Wer war kein Mitglied von Nirvana? AP HO EPA/EPA Dave Grohl politeasflannels.com Krist Novoselić AP/AP Kurt Cobain EPA/EPA Josh Homme 4. Geographie: Welcher ist KEIN Binnenstaat? dpa-Zentralbild Ungarn Tschad Weissrussland Suriname 5. Wenn wir schon bei Kolonien sind – Geschichte: Welche Gebiete waren NIE französische Kolonie? AP/AP Das heutige Laos Das heutige Kambodscha Das heutige Vietnam Das heutige Thailand 6. Wirtschaft: Autos welcher Serie wurden weltweit bisher am meisten verkauft? EPA/EPA AP/Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Toyota Corolla AP/Honda Honda Accord EPA/PAP VW Golf AP/AP Ford F-Serie 7. International: In welchem Land gilt KEIN uneingeschränktes Ius soli (Ius soli bedeutet, dass im Land Geborene automatisch die Staatsangehörigkeit erhalten)? AP/AP USA Japan Brasilien Pakistan 8. Wissenschaft: Wie viel ist ein PS? AP/Benoit Photo Die Leistung, die benötigt wird, um 75 Kilogramm in einer Sekunde einen Meter hoch zu heben. Die Leistung, die benötigt wird, um ein 100 Kilogramm schweres Objekt innerhalb von einem Meter von 1km/h auf 0km/h abzubremsen. Die Leistung, die benötigt wird, um ein 75 Kilogramm schweres Objekt mit der Reibung 0,05µ und einer Fläche von 0,1m2 in einer Sekunde auf 1 km/h zu beschleunigen. Das Kraftmoment, das auf eine Achse einwirkt, wenn man ein 1 Kilogramm schweres Objekt an einem Stab (ohne Gewicht) von einem Meter Distanz befestigt. 9. Sport: Welche Frau holte in der Geschichte der Olympischen Spiele die meisten Medaillen? AP/AP Larissa Semjonowna Latynina AP/Lehtikuva Marit Bjørgen AP/NTB scanpix Ireen Wüst Ljubow Jegorowa 10. Mode: Für einmal wagen wir einen Abstecher in ein neues Thema. Für die einen wird es einfach. Ich nehme an, Huber gehört zu den anderen. Gesucht ist die Luxusmarke, die NICHT dem französischen Branchenführer der Luxusgüterindustrie LVMH gehört. EPA/EPA Louis Vuitton Gucci Tag Heuer Bulgari

So. Noch einmal zum Nachspielen: Hubers Abwesenheitsquiz.

Und hier geht es zur gesamten Staffel.

«Die Randensprosse ist das Arschloch der Gesellschaft» Video: watson/Philipp Löpfe, Emily Engkent

Abonniere unseren Newsletter