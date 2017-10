Blogs

Yonni Meyer: Innerer Dialog - Heute: Ferien



Innerer Dialog – Heute: Ferien Bild: shutterstock

Gedächtnis: ID nöd vergässe. ID nöd vergässe. ID nöd vergässe.

Paranoia: Yo Jungs, ich hab’ gestern auf Google mal noch schnell nach «Tödliche Krankheiten, die man sich in den Tiefen des wilden Hinterlands Ibizas einfangen kann» gesucht. Hat nicht gut ausgesehen. Ausserdem haben wir glaubs Skorbut.

Vernunft: Wir sind weder ein Seemann noch ein Meerschweinchen.

Paranoia: UND JETZT? Es ist auch nicht 1920 und wir hatten vor drei Monaten ziemlich sicher die spanische Grippe.

Vernunft: Das war eine Erkältung, du Hirni!

Hirn: Ja bitte?

Gedächtnis: ID nöd vergässe. ID nöd vergässe. ID nöd vergässe.

Hirn: Also, um diese ganze Sache etwas zu vereinfachen: Können wir uns drauf einigen, dass wir uns dieses Jahr mal nicht verlieben? Das haben wir seit 1995 kein einziges Mal wirklich zustande gebracht.

Geduld: Wenigstens müssen wir heute nicht mehr zehn Minuten warten, bis Mama das Telefon aufgelegt hat, damit wir per MSN mit Maurice aus Toulouse schreiben können ...

Finanzbewusstsein: ... und ein SMS ins Ausland kostet nicht mehr gefühlte fünf Stutz. Und WEHE, du brauchtest 161 Zeichen, du, schon waren's zehn Stutz. Ich erinnere an Michele aus Rom.

Herz: JETZ HÖRED MAL UUF! Die waren alle mega herzig. Liebe ist etwas Wunderbares.

Hirn: Ähä. Mega. Vor allem so über Landesgrenzen hinaus, mit Easyjet-Flügen und Trennungsschmerz am Flughafen und mit Zeitverschiebung ...

Logik: Äh, also Spanien wäre in derselben Zeitzone wie wir. Just sayin’.

Hirn (nachäffend): «Spüniün würe ün dürsülbün Züützüüne wü wüüüüür». Mümümü. Mimimiii. Jetzt hier grosse Reden schwingen, aber wo warst du am Samstag vor dem vierten Gin-Tonic? HÄ?

Logik: «Lachyoga für Anfänger». Migros Clubschuel. Uhuere cool, imfall. Ich bin so mega Zen jetzt.

Hirn: Ja, meeeeega cool, hä. Mega Zen, hä. Und wir hatten die ganze Arbeit mit Leber und Unvernunft. Du weisst, wie die beiden sind, wenn sie trinken. Auch Zen. Aber zusammen. Das gibt dann Ko-Zen.

Wortspielzentrum: High 5, Dude, High 5.

Gedächtnis: ID nöd vergässe. ID nöd vergässe. ID nöd vergässe.

Herz: Also ich verliebe mich garantiert nicht. Ich schwör dasmal. Wirklich.

Geschlechtsteile: Gedächtnis, dänksch a d’Gummis?

Gedächtnis: Gummis nöd vergässe. Gummis nöd vergässe. Gummis nöd vergässe.

Herz: Ich hab doch gerade gesagt, ich verliebe mich nicht!!

Logik: Ou jaaa, weil's ja immer meeeega viel Liebe braucht für Sex in den Ferien. Du bisch so tumm, he.

Herz: Es ist kein Wunder, dass kein Schwein mehr auf dich hört, Du passiv-aggressive Lachyoga-Zynikerin.

Logik: Wenn du ein bisschen öfter auf mich gehört hättest, wären wir jetzt verheiratet und hätten durchschnittlich 2,8 Kinder. Aber nei! «Ich wart uf de Riiiiiichtiiiiiig», «Ich wott mich verwüüüüürkliche», «Ich wott frei und unabhängig sii ...». Kumbayaaaaaaa.

Herz: AHA! Und wer von uns ist nun Zen, hä?!

Hirn: Kinder, bitte, können wir nicht jetzt schon mit Streiten beginnen?

Herz: SIE hat angefangen.

Zeitmanagement: Aso nur so, gäll: Unser Flieger geht in drei Stunden und wir sind noch nicht mal angezogen.

Herz (zeigt auf Logik): Sag das unserem Clown-Gandhi hier, sie ist sonst für die logischen Abläufe verantwortlich.

Hirn: OOOOOKAY, jetz chilleds mal! Also. Wir fliegen ja in den Süden. Da braucht man nicht soooo viel Gepäck, wir packen eh immer zu viel ein. Jetzt mal ganz rational: Acht Tage, sieben Nächte. Acht Paar Unterhosen, acht Paar Socken, vier BHs ...

Vorsicht: Und wenn wir uns umziehen wollen? Wenn wir schwitzen? Wir sind schliesslich in Spanien. Hitze, Strand, Jalapeños, Macarena?

Hirn: Okay, 16 Paar Unterhosen, 16 Paar Socken, acht BHs. Dann drei paar Jeans, zwei Kleider, acht Tops, ein Bikini, ein Pischi ...

Vorsicht: Und wenn etwas davon schmutzig wird? Wenn etwas im Koffer ausläuft? Wenn ich nicht weiss, ob ein Anlass «käschuäl» oder «smart-käschuäl» oder edle Kleidung erfordert? WAS DANN?

Hirn: Okay, 16 Paar Unterhosen, 16 Paar Socken, acht BHs. Dann sechs paar Jeans, vier Kleider, 16 Tops, zwei Bikinis, zwei Pischis. Und zwei Paar Schuhe.

Vorsicht: HAHAHA! ZWEI. PAAR. SCHUHE. JA GENAU!

Hirn: Himmelherrgottstärne, 16 Paar Unterhosen, 16 Paar Socken, acht BHs. Dann sechs paar Jeans, vier Kleider, 16 Tops, zwei Pischis. Und vier Paar Schuhe.

Arme: Wir holen mal den grösseren Koffer.

Hirn: Aber das ist doch viel zu viel. Logik, sag du doch auch mal was!

Logik: Namasté, Bitches.

Zeitmanagement: Kids, wir haben keine Zeit mehr, das alles nochmal durchzugehen. Wir nehmen jetzt den Riesenkoffer und düsen los.

Alle: Aye aye, Captain.

--- 45 Minuten später am Flughafen ---

Airline-Mitarbeiterin: Ihre ID bitte?

Gedächtnis: Fuck, ich han nur Gummis.

Yonni Meyer Yonni Meyer (35) schreibt als Pony M. über ihre Alltagsbeobachtungen – direkt und scharfzüngig. Tausende Fans lesen mittlerweile jeden ihrer Beiträge. Bei watson schreibt die Reiterin ohne Pony – aber nicht weniger unverblümt.

